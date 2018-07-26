〈財報〉美消費力道猛 Visa財報優於預期

世界上最大的支付公司 Visa (V-US) 週三 (25 日) 公布了上季財報。在不斷擴大的美國經濟鼓勵更多人使用信用卡和借記卡消費，財報數字也表現亮眼，優於分析師預期。

Visa 股價週三 (25 日) 收盤上漲 1.89% 來到每股 142.64 美元，但盤後小跌 1.15% 至每股 141.00 美元。

Visa 股價日線趨勢圖

截至 6 月 30 日的第 3 季度 Visa 財報顯示：

總支付金額增長 11% 至 2.10 兆美元。美國是最大的市場，佔總數的 44% 左右。

跨境交易量 (在美國境外進行的交易) 也成長了 11%。

營收成長 15% 至 52.4 億美元。

每股純益 EPS 為 1.20 美元，高於分析師預估的 1.09 美元。

消費者支出占美國經濟活動的三分之二以上，在最近一個季度中也以最快的速度成長。

Visa 的強勁業績反映了美國大型銀行信用卡業務的牛市，其中包括摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 都對 Visa 有所貢獻。

Visa 競爭對手 Mastercard (MA-US) 因此股價也成長 2.18% 來到 214.16 美元，預計週四 (26 日) 公布財報。