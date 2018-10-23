【財華社-港股早評】 2018年10月23日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數25980(-172.66/-0.66%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(10月22日)港股通增持股數最多股票首位為中國人民保險集團(01339-HK)其增持股數為130044000股，增持比例為10.1%，增持後持股量升至1418815000股，佔整體發行量16.25%。第二位為民眾金融科技(00279-HK)其增持股數為27660000股，增持比例為0.7%，增持後持股量升至4014020000股，佔整體發行量25.59%。第三位為北控清潔能源集團(01250-HK)其增持股數為20000000股，增持比例為0.95%，增持後持股量升至2143500000股，佔整體發行量3.37%。
上交易日(10月22日)港股通增持比例最高股票首位為時代中國控股(01233-HK)其增持股數為1270000股，增持比例為40.57%，增持後持股量升至4401000股，佔整體發行量0.23%。第二位為李氏大藥廠(00950-HK)其增持股數為335000股，增持比例為40.17%，增持後持股量升至1169000股，佔整體發行量0.19%。第三位為數碼通電訊(00315-HK)其增持股數為202500股，增持比例為17.45%，增持後持股量升至1363318股，佔整體發行量0.12%。
上交易日(10月22日)港股通減持股數最多股票首位為旭輝控股集團(00884-HK)其減持股數為-24152000股，減持比例為-4.32%，減持後持股量降至536021484股，佔整體發行量6.89%。第二位為中國石油股份(00857-HK)其減持股數為-15898000股，減持比例為-2%，減持後持股量降至779964903股，佔整體發行量3.68%。第三位為恒騰網絡(00136-HK)其減持股數為-14068000股，減持比例為-0.27%，減持後持股量降至5323988000股，佔整體發行量7.13%。
上交易日(10月22日)港股通減持比例最高股票首位為利福國際(01212-HK)其減持股數為-239000股，減持比例為-12.87%，減持後持股量降至1618039股，佔整體發行量0.1%。第二位為嘉里物流(00636-HK)其減持股數為-94000股，減持比例為-11.99%，減持後持股量降至690500股，佔整體發行量0.03%。第三位為中海物業(02669-HK)其減持股數為-7810000股，減持比例為-9.21%，減持後持股量降至77022032股，佔整體發行量2.34%。
1.2. 港股沽空數據
上日(10月22日)沽空金額上升至港幣183.9億元，(前交易日沽空金額163.53億元，同比上升12.47%)。沽空金額佔整體成交金額1144.411億元的16.07%(上日佔整體成交16.42%)。
整體成交金額上升至1144.42億元(上日成交996.19億元/同比上升14.88%)，沽空金額上升至183.9億元(相比上日沽空金額163.53億元/上升12.47%)，非沽空金額輕微上升至683.49億元(上日非沽空總成交金額603.57億元/輕微上升13.25%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額上升至1144.42億元(相比前交易日成交金額996.19億元/上升14.88%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額183.9億内其中96.37億(前交易日藍籌股沽空金額84.18億元/同比輕微下降14.49%)，沽空金額96.37億元佔整體沽空金額183.9億中比例為52.41%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額183.9億内其中87.53億(前交易日非藍籌股沽空金額84.18億元/同比輕微上升10.32%)，非藍籌股沽空金額87.53億元佔整體沽空金額比例為47.6%。
最近20個交易日沽空數據比對