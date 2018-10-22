台股盤後—陸股激勵帶動 量縮開低走高翻紅 多頭拚重回萬點

台股今 (22) 日早盤雖受台積電與股王大立光表現疲弱影響，跌幅一度擴大至近百點，惟盤中受到陸股上証指數開低走揚帶動，加上台積電與大立光跌幅收斂，台塑化與台化等傳產權值股也同步攀揚，指數成功由黑翻紅，站回 9900 點關卡後一路上攻，多頭企圖站回萬點關卡，成功收復 5 日線，指數終場上漲 55.2 點，以 9974.28 點作收，今日成交量縮減至 1007.63 億元。

台股今日上市類股中，表現最強勁為油燃指數、漲幅超過 2.8%，其次為上漲 1.95% 的光電指數，盤面除鋼鐵、橡膠、電通、化生醫、營建、生醫、食品指數收黑外，其餘指數均收紅，又以食品指數表現最弱勢，下挫約 0.5%。

店頭市場今日同樣開低走高，股價率先反彈翻紅，終場上漲 1.91%，以 118.59 點作收，成交量為 177.4 億元。上櫃指數部分，僅紡織族群收黑、下跌 0.18%，其餘指數均收紅，以光電與遊戲指數領軍攻高，漲幅均為 2.5%。

櫃買市場今日同樣開低走高，股價率先翻紅，表現相當強勁，以 116.96 點開出後，一度下挫至 116.41 點，盤中由黑翻紅，盤中最高點來到 118.48 點。

電子雙雄部分，台積電今日早盤股價走疲，跳水跌破五日線，惟盤中跌幅收斂，逐漸向平盤附近靠攏，並成功由黑翻紅，終場小漲 0.42%，以 237 元作收，站回五日線；大立光今日股價開低震盪走高，盤中兩度翻紅，在午盤後突破壓力一路走高，成功站回 3500 元關卡，上漲 2.64%、以 3505 元作收。

被動元件部分今日大多開低走高並由黑翻紅，族群由奇力新強勢領軍，早盤破底後展開報復性反彈，終場大漲逾 6%，立隆電上漲 3%，禾伸堂、蜜望實、日電貿、聚鼎均上漲超過 2%，華容、智寶漲幅也超過 1%，華新科與國巨雖曾回至平盤附近，仍不敵賣壓而未能翻紅作收。

生技族群今日表現也相對強勢，基亞盤中亮燈漲停，達邦蛋白漲幅達 4.8%，中化上漲超過 3.8%，醣聯也上漲 2%。

矽晶圓族群部分，經歷跌深後醞釀反彈氣勢，族群今日股價大多開低走高，環球晶上漲 4.2%，嘉晶上漲逾 3.7%，台勝科上漲超過 3%，合晶漲幅超過 2%。

由於市場看好 iPhone XR 銷量表現可望較 iPhone 8 大增 5 成，帶動盤面蘋概股走揚，康控 - KY 盤中尾盤拉上漲停價 162.5 元，台燿大漲逾 6%，瑞儀、精材、GIS-KY 強勢大漲逾 5%，TPK-KY 上漲超過 3%。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，受到美中貿易戰影響，陸股前陣子表現弱勢，在官方開始救市後，若陸股能持穩，台股就有機會跟進攀揚。另一方面，iPhone XR 銷售情況可望優於市場預期，可能對蘋概股啟動追單，在陸股持穩、蘋概股領軍衝鋒下，加上被動元件與矽晶圓等族群不再扯後腿，指數就有機會守住萬點關卡。

不過，邱鼎泰也強調，今日成交量能縮減至 1000 億元左右，明日若台股要上攻至萬點關卡，量能還需擴增至 1200 至 1300 億元才可望持穩。