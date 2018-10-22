台股盤中—指數翻紅走高 成功收復5日線 挑戰站回萬點關卡

台股今 (22) 日受到台積電與股王大立光表現疲弱影響，開盤下跌 47 點後，早盤跌幅一度擴大至近百點，所幸盤中台積電與大立光跌幅收斂，加上台塑化與台化等傳產權值股同步攀揚，帶動指數開高走低，盤中成功由黑翻紅，站回 9900 點關卡後一路上攻，成功收復五日線，高低間震盪超過 160 點，預估今日成交量約 1200 億元。

台股今日開盤下跌 47.96 點，以 9871.3 點，盤中最低來到 9822.15 點，而後成功翻紅並一路走高，最高點來到 9983.24 點；櫃買市場今日同樣開低走高，股價率先翻紅，表現相當強勁，以 116.96 點開出後，一度下挫至 116.41 點，盤中由黑翻紅，盤中最高點來到 118.48 點。

電子雙雄部分，台積電今日早盤走疲，跳水跌破五日線，惟盤中跌幅收斂，逐漸向平盤附近靠攏，盤中小跌約 0.42%，來到 235 元；大立光今日股價開低震盪走高，盤中兩度翻紅後，在平盤上下震盪，力拚站穩五日線之上。

市場看好 iPhone XR 銷量表現可望較 iPhone 8 大增 5 成，帶動盤面蘋概股走揚，瑞儀、精材強勢大漲逾 5%，康控 - KY、TPK-KY、台燿大漲逾 4%，嘉聯益上漲近 3％，友達、華通、美律小漲超過 1%。

矽晶圓族群部分，經歷跌深後醞釀反彈氣勢，族群今日股價大多開低走高，以嘉晶領軍走揚、強漲逾 4.6%，環球晶、合晶、台勝科均上漲超過 2.6%。

被動元件部分，由奇力新領軍跌深反彈，大漲近 6%，智寶、日電貿、蜜望實、大毅、華容、信昌電等漲幅均超過 1%，僅國巨、華新科仍處平盤之下。

以上市族群來看，油燃族群最為強勢，上漲逾 2.4%，表現最弱勢的為食品族群；櫃買市場以光電、遊戲族群最強勢，盤中在平盤之下的族群僅觀光與營建指數。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股將開始進入科技股超級財報週，消息指出 iPhone XR 銷售量看俏，可能對蘋概股帶來追單效應，可留意蘋概股中的光學族群與 PCB 概念股等；目前台股技術面上重要關卡仍在萬點，若台股能順利攻上萬點，可望有利政策作多行情。