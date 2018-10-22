【華冠投顧】反彈波來了，強彈?弱彈?

范振鴻 分析師

●盤勢分析

今天的狀況就如週五所說：『該停損的停損完了，剩下的也不會想砍，所以在賣壓量不大的狀況下反而很容易就拉上來了』而今天大盤雖然量縮，但站上 5 日線加上離 20MA 仍遠，KD 完全脫離頓化區，這邊還是有機會出現強彈去撞月線反壓，但是月線只是一個明確的反壓，而不是說一定會到月線，因為反彈波隨時有可能會結束，因此這邊搶反彈仍然是風險較大的動作，記得嚴守停利停損。

●類股方面

觀盤重點一樣還是 2330 台積電，今天台積電開低走高收小漲，但一樣受制於 238 這裡的反壓，而短線台積電也是在反彈波了，若有出現攻擊要留意月線反壓。盤面強勢類股今天落在光學股，其中 3362 先進光、3441 聯一光漲停，但是先進光來到多重反壓位置，會建議短線獲利了結，而蘋果概念股近期也表現不錯，週五提到的 6153 嘉聯益短線籌碼有逐漸轉好跡象，6176 頎邦漲 6%、6456 GIS-KY 漲 5%，但仍然要留意蘋果概念股雖然有轉強跡象，但是並非多頭走勢，若要介入要留意抓反壓出場。

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