Fed樂觀信號與全球風險相遇 美債殖利率陷入區間波動模式

雖然從羅馬到利雅得的負面消息幫助抑制了美國國債殖利率近來猛漲的勢頭，但聯準會政策收緊以及債券供應量增加似乎為殖利率提供了一道堅實的支撐。

過去兩週，10 年期美債殖利率陷入拉鋸戰，一直在 14 個基點的波動區間內徘徊，由於交易員在美國成長前景與可能引發追逐避險資產的風險之間作權衡，這種交易態勢可能還會繼續。聯準會上次會議紀要暗示其願意繼續上調利率，甚至達到可能限制成長的水平，這為殖利率提供了提振。

十年期美債殖利率 圖片來源：Bloomberg

與此同時，義大利預算僵局、英國脫歐和沙烏地記者 Jamal Khashoggi 死亡事件都令投資者感到不安。市波動也是一個風險因素，美元融資壓力跡象也值得關注。

未來一周，美國 GDP 數據將為投資者提供洞悉經濟狀況的視角，聯準會新任副主席 Richard Clarida 將發布首次重要講話，或可從中找到聯準會想法的一些線索。此外，短期國債市場將迎來大量新債供應，這可能為殖利率曲線趨平提供新的動力。穆迪周五下調義大利信用評級，該國可能仍是關注焦點，中美貿易爭端和沙烏地局面都有可能攪動石油和其他市場。

「美國國債市場目前非常不安，」法國興業銀行駐紐約美國利率策略主管 Subadra Rajappa 說。「市場對其中一些事件的看法兩極分化非常嚴重。不過，從基本面來看，美國經濟的成長和通膨都呈積極表現，聯準會官員的講話也顯示對全球形勢發展的擔憂也不如前幾年那麼高。」

據 Rajappa，所有這些因素構成了一個大背景，將使得 10 年期美債殖利率未來幾周在大約 3%-3.25% 的寬幅區間內波動。