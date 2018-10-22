小摩積極布局金融科技 預計2020年啟用新園區

明年年初摩根大通 (J.P. Morgan Chase) 將在美國加州 Palo Alto 建立「新金融科技園區」，將大量資金投入人工智慧 (AI) 與機器學習 (Machine Learning)，以降低風險並改善承銷業務，期望藉由技術升級應對網路安全的相關風險，同時抵禦與同業間的高度競爭，預計將在 2020 年正式啟用。

觀望金融科技產業的布局，小摩早已於去年展開。去年 10 月該銀行宣布收購線上支付平台 WePay，希望將支付服務整合到企業使用的軟件中，以提升收取費用的效率。

WePay 首席營運長 Tina Hsiao 表示，小摩行政總裁 Jamie Dimon 給予科技新創公司非常寬鬆的工作環境，鼓勵他們持續創新進步，並承諾會將 WePay 工程團隊規模擴大，顯示其對金融科技趨勢的高度信心。

隨著 AI 帶動金融科技趨勢的演化，華爾街也正上演著金融科技布局的激烈競爭戲碼，傳統金融業正面臨巨大挑戰。

今年 5 月，高盛 (Goldman Sachs) 執行長 David Solomon 便表示，為應對金融科技新趨勢，目前該公司股票交易員僅剩 3 人，電腦工程師則大量提升至 9000 人，占總人力的 25%，並且指出在過去 10 年內，光紐約總部就有 600 個交易員被 200 個工程師取代，高度顯示 AI 逐漸在高盛市場交易中佔據主導地位。

Solomon 表示，歷史數據對於金融業來說相當重要，因此在交易業務方面引進更多科技，對客戶來說將更有效率。

此外，標普全球 (S&P GLOBAL) 也在今年 3 月以 5.5 億美元收購了為大型金融機構提供 AI 與投研分析服務的新創公司 Kensho。對比傳統分析過程，Kensho 只需幾秒鐘便能從數據中做出分析並且提出預測。

Kensho 總裁 Daniel Nadler 表示，該公司的特長相當於為每個投資者提供一支專業數據分析團隊。

從企業市值來看，截至上週五 (19 日)，以電子支付起家的科技公司 PayPal 最新市值約為 1000 億美元，遠遠超過高盛的 857 億美元和摩根士丹利的 810 億美元，也超過了傳統支付公司美國運通的 919 億美元，由此也可觀察出金融科技對傳統金融業帶來明顯衝擊。