Audi延遲電動車推出時程4週 LG欲漲電池價格10%

德國豪華汽車品牌奧迪 Audi 發言人週日 (21 日) 表示，由於軟體開發問題，其首款電動休旅車 (SUV) 將比計劃晚 4 週推出。

奧迪競爭對手戴姆勒賓士 (Mercedes-Benz) 於 9 月份推出其備受矚目的電動休旅車 SUV，也標誌著美國電動車商特斯拉 (TSLA-US) 在這塊快速增長的高端電動汽車市場佔據的主導地位，正受到德國車商的強力競爭。

母公司為戴姆勒的賓士、BMW (BMWG-DE)、和福斯汽車 (VLKAY-US) 的奧迪 Audi 和保時捷 Porsche 部門都試圖擊垮價值 520 億美元的特斯拉。

IHS Markit 的汽車動力系統分析師 Wajih Hossenally 表示，儘管特斯拉目前在豪華電力市場上佔有一席之地，但在德國高端產品推出後，認為情況會有所改變。特斯拉幾乎沒有競爭對手的時代將從 2019 年開始改變。

IHS 數據顯示，即使其絕對銷售額持續上升，預計特斯拉未來 10 年市佔將從目前的 12.3% 下降至 2.8%。而德國合併市場總額於 2020 年將達市佔 11.8%，2023 年增加至約 19%。

德國報紙《Bild am Sonntag》報導稱，交付可能會延遲幾個月。奧迪發言人表示，e-tron 中型 SUV 面臨延遲，因為需要對開發過程中經過修改的軟體進行新的監管許可。

上個月，奧迪在舊金山舉行了 e-tron 的全球發布會，作為擴大優質電動汽車市場的努力的一部分，並試圖從特斯拉手中搶市佔份額。

據了解，奧迪與韓國電動汽車電池供應商 LG 化學公司 (051910-KR) 進行價格談判。LG 化學因高需求希望將價格提高 10% 左右。LG 化學為奧迪、福斯汽車、和戴姆勒提供電動汽車電池。

LG 化學今日開盤股價小漲。