歐股盤前─市場關注義大利預算案、英國脫歐 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.8%

市場持續關注義大利預算案、英國脫歐談判進展，今 (22) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.8%。

台北時間週一下午 2 點 28 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.88 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.55 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.88%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.86 %。

義大利預算案爭議未除，歐盟執委會表示，義國支出計畫過度，最晚應於週一，提出合理解釋，雙方緊張關係升溫。

義大利政府希望藉由提高支出，刺激經濟成長，但其預算案違反歐盟財政規定，可能遭歐盟執委會駁回，但雙方都不願讓步。

英國脫歐談判陷入僵局，10 月 20 日，約 70 萬名英國民眾，於倫敦市中心，舉行大規模遊行，要求針對脫歐一事，辦理二度公投。

上週五，美股收盤漲跌互見，道瓊工業指數收漲 64.89 點 (0.26%)，至 25444 點，週線漲 0.4%；標普 500 指數收跌 0.04%，週線漲 0.02%；那斯達克收跌 0.5%，週線跌 0.64%。

另一方面，從上週五開始，包括國務院副總理劉鶴在內等多名中國高官，接連信心喊話，釋出利多，帶動陸股走揚，當天上証指數收漲 2.6%；週一陸股延續漲勢，截至發稿，上証指數漲逾 4%。

陸股走高，提振市場情緒，拉抬亞股表現，週一日經 225 指數漲逾 0.3%，南韓 Kospi 指數漲逾 0.1%；台股開低走高，收漲 55.02 點，收在 9974.28 點。