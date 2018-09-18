特斯拉擔心的事情終於來了：奧迪在美發布電動SUV 還拉上了亞馬遜

9 月 18 日，據路透社報導，德國大眾汽車旗下品牌奧迪本周一在其競爭對手特斯拉的主場上推出了一款全新電動 SUV，即奧迪「e-tron」。

同時，奧迪還與亞馬遜公司達成合作協議，亞馬遜將向「e-tron」的購買者提供家用電動汽車充電系統硬體，並聘請電工為客戶安裝。這也是亞馬遜首次與一家汽車製造商達成這樣的協議。

據奧迪介紹，這款 e-tron 電動 SUV 將於明年年中在美國面市，起售價為 75795 美元，並且可以享受 7500 美元的稅收抵免。而家用充電站的安裝價格則約為 1000 美元，具體取決於家庭的電氣系統狀況。

奧迪美洲總裁 Scott Keogh 表示：「我希望奧迪長期內成為美國頭號電動汽車經銷商。」

有意思的是，想與特斯拉進一步分享電動車市場的不僅僅只有奧迪。

周一美股盤前，市場傳聞稱，沙烏地阿拉伯主權財富基金與特斯拉競爭對手美國電動汽車公司 Lucid Motors 簽署逾 10 億美元投資協議，以便在 2020 年實現其首款電動汽車 Lucid Air 的商業發布。

很快 Lucid Motors 也確認了上述消息。該公司首席技術官 Peter Rawlinson 表示，新興技術的融合在重塑汽車行業，但技術融合的優勢尚未真正落地。這抑制了可持續行動和能源得到採用的速度。為推動行業前進，Lucid 將展示電動汽車的所有潛力。

而 Lucid 是由特斯拉前副總裁 Bernard Tse 於 2007 年創立的。董事會成員包括 Oracle 公司和 Redback Networks 的前任執行官 Sam Weng。並且該公司還獲得了中國投資者的支持，如樂視創始人賈躍亭。

雖然競爭對手們已經虎視眈眈，然而特斯拉現在卻自顧不暇。

9 月 8 日美股盤前消息稱，上任僅一個月的特斯拉首席會計官 Dave Morton 將辭職，理由是「公眾對公司的關注程度過高」。同日傳出特斯拉首席人力資源官 Gaby Toledano 也將離職，不會在休假結束後重返崗位，此人剛於 2017 年 5 月從藝電跳槽加盟。

而 13 日，彭博社又援引不願意透露姓名的知情人士稱，特斯拉全球財務與營運副總裁 Justin McAnear 即將離職，成為特斯拉財務團隊失去的另一員大將。

分析指出，被爆離職的三名高管，與特斯拉私有化以及 6 月公司宣布全面重組、將裁掉 9% 的崗位有關。值得注意的是，今年特斯拉財務部門的高層人事動盪格外劇烈。3 月時，特斯拉企業財務主管、副總裁級別的 Susan Repo 也辭職了。

而在上周日，特斯拉 CEO 馬斯克還在針對一位女性客戶抱怨交付延遲問題道歉時稱，特斯拉已經從生產地獄變成了交付地獄：

「對不起，我們現在已經從生產地獄變成了交付地獄。但是這個問題更容易處理。我們正在取得進展，應該很快就可以解決。」

另外，空頭也再次來襲，根據金融技術和分析公司 S3 Partners 的數據，特斯拉目前已成為美國做空倉位第二高的股票。彭博匯總的數據也顯示，華爾街分析師中，特斯拉多頭已成為少數。給出「買入」評級的分析師只有 9 位，11 位建議「持有」，12 位建議「賣出」。

野村證券也下調了特斯拉股票評級，由買入下調為中性，目標價格從 400 美元下調至 300 美元，理由是 CEO 馬斯克的行為可能損害公司的品牌形象。

不過華爾街見聞會員專屬《慘遭華爾街「鐵杆粉」降級，特斯拉到底還有沒有投資價值？》文章中提到，野村下調特斯拉評級和目標價的唯一原因是馬斯克，和特斯拉這家公司無關。自去年 10 月第一次覆蓋特斯拉以來，這家公司反而一直是野村最為看好的股票之一：

「我們對半導體集成電路設計器的深入了解使我們相信，通過併購電池製造和大部分供應鏈，特斯拉將超越競爭對手，給顧客提供卓越的用戶體驗。」