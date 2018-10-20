美股再現震盪 科技與晶片股不佳 AMD跌超7%

受財報利多、隔夜中國股市走高和貿易利多消息推動，周五美股強勢反彈，中概股漲勢喜人。

標普 500 指數高開 8.51 點，漲幅 0.31%，報 2777.29 點。道瓊斯工業平均指數高開 71.24 點，漲幅 0.28%，報 25450.69 點。那斯達克綜合指數高開 46.54 點，漲幅 0.62%，報 7531.68 點。

開盤 8 分鐘，道指上漲逾 100 點，漲幅超過 0.4%；標普 500 漲 0.46%，納指漲 0.73%。開盤半小時，標普 500 漲幅擴大至 1%，道指上漲 200 點，納指漲 1.3%，大型科技股組成的納指 100 漲逾 1%。

開盤三個小時，美股漲幅大幅收窄，納指率先轉跌。受美股晶片股普跌的拖累，午盤時納指完全回吐日內漲幅，道指由漲逾 200 點收窄至 50 點，標普 500 接近平盤。

科技股普遍漲幅縮窄或轉跌。特斯拉跌 3.5%，奈飛跌 1.5%，亞馬遜跌 0.7%。Facebook 跌 0.4%；蘋果由漲 2% 變成漲 0.8%，微軟和谷歌母公司 Alphabet 漲幅縮窄至 0.3%。

晶片類股普遍下跌，AMD 下跌 7% 並領跌板塊；此前，New Street Research 首度覆蓋 AMD 並給予賣出評級，目標價 18 美元。英偉達跌超 4%，美光科技跌近 2%，英特爾跌 1.6%，德州儀器跌 1.3%，恩智浦跌 0.8%。

中概股盤初普遍上漲，美股午盤時出現分化。開盤半小時，阿里巴巴漲超 2.8%，京東漲超 2.1%，B 站漲 2.3%。盤初，陌陌漲 4.7%，拼多多、58 同城、歡聚時代均漲超 3%，搜狗、新浪、微博、網易均漲超 2%，百度漲 1.7%。午盤時，阿里漲幅收窄至不足 0.7%，京東轉跌逾 1%，B 站轉跌 0.5%，百度漲幅收窄至接近平盤。

標普 500 大盤有望在本周獲得漲幅，將是一個月來首次單周走高，工業、消費、金融、科技權重股財報利多，提振了投資者對美國經濟的信心。但道指和標普 500 指數在 10 月至今均跌超 4%，納指期間累跌近 7%。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 對 CNBC 表示，美國經濟的底層支撐仍是企業盈利，第三季至今的財報利多。但股市不會快速、即刻修復，仍將持續震盪。另據 FactSet 統計，已有超過 15% 的標普 500 成分股公布了財報，其中 83% 的公司盈利多於預期。

盤初科技股大漲 熱門個股受財報利多推動

華爾街見聞此前提到，盤初在道指 30 隻大盤藍籌成分股中，消費龍頭股寶潔漲近 8% 領跑，美國運通在財報發布次日漲 3.8%。標普 11 個板塊中，必需消費品和科技板塊領漲，支付巨頭 PayPal 財報好於預期，股價大漲 9%。

其他重點個股方面，迪士尼漲 1.6%，雪佛龍漲 1.33%，輝瑞製藥漲 1.1%，思科漲 0.9%，卡特彼勒漲 0.9%，可口可樂漲 0.8%，高盛漲 0.8%，摩根大通漲 0.6%；波音則跌 0.24%，強生跌 0.5%。

美國科技股大漲，蘋果、微軟、奈飛和亞馬遜均漲超 2%。周四盤後，Wedbush 給予蘋果跑贏大盤評級，並將其列入「最佳投資選擇」名單，目標價 310 美元。該機構認為，華爾街對 iPhone 需求的共識可能過於保守。

微軟（MSFT）目前上漲 1.8%，報 110.45 美元，盤中一度漲超 2%。此前據路透報導，歐盟委員會無條件批准微軟收購軟體開發工具製造商 GitHub。微軟稱，這筆交易不會損害該行業的競爭。

中概新股方面，小牛電動在美上市首日低開 5.56%，報 8.50 美元，IPO 定價為 9 美元每 ADS。此外，幾隻中概小盤股交投活躍。中概股第九城市（NCTY）上漲 188%，盤初一度漲超 380%；中網載線（CNET）漲 20%，盤初該股一度漲近 60%，為連續第三日大漲；橡果國際（ATV）上漲 11%，該股過去五個交易日裡有四個交易日為上漲。

其他資產：美債殖利率刷新日高 油價漲美元跌

追隨美國三大股指漲幅擴大，美債殖利率刷新日高，10 年期美債殖利率漲 2 個基點，最高觸及 3.209%，接近上周所創 3.261% 的七年新高。

美元指數跌 0.16%，是三日以來首次下跌，但交投 95.80，接近兩個月高位的 96.155。

歐元兌美元漲 0.3%，至 1.1484，依舊不足 1.15 關口，日內最低觸及 1.1433，接近 10 月 9 日所創的兩個月新低 1.1432；本周歐元兌美元累跌 1%。分析指出，投資者擔心義大利就預算問題與歐盟衝突持續，預計歐洲央行可能因此更謹慎地移除寬鬆。目前市場計價歐央行在 2019 年 10 月之前不會升息，本周初還計價明年 9 月之前不會升息。

英鎊兌美元漲至日高 1.3024，兌歐元也漲 0.1% 至 87.9，得益於歐盟負責英國脫歐談判的首席代表巴尼耶表示，退歐協議有 90% 已經完成。美元兌日元漲至 112.60，刷新日高；MSCI 新興市場貨幣指數漲 0.2%。

油價周五走高。美油 WTI 漲逾 1%，重返 69 美元 / 桶，並逐漸接近 70 美元關口；國際布蘭特油價漲幅相對更大，美股午盤時漲超 2%，報 80.88 美元 / 桶，重返 80 美元關口上方。但本周油價連續第二周下滑，WTI 累跌 3.2%，布蘭特累計跌 0.5%，並均從 10 月初所創的四年新高跌落近 7 美元。同時，WTI 油價跌幅更深，與美國 EIA 原油庫存連續四周意外上漲有關。

現貨黃金進入美股時段漲幅收窄，午盤前交投接近平盤，此前最高站上 1230 美元 / 盎司關口，周一曾觸及兩個半月最高 1233.26 美元 / 盎司；COMEX 期金也徘徊於這一關口上下。黃金即將連續第三周上漲，本周累漲 0.7%。

Macquarie 大宗商品策略師 Matthew Turner 認為，在聯準會表態鷹派之際，股市走弱觸發的避險需求幫助提振了金價。黃金若連續收高於 100 日均線上方，將觸發更多技術型買盤。他認為：「現在進入了一個新的範式，未來每次升息都是美國經濟更為過熱的信號，應該對黃金利多、對股市更加不利。」

此外據彭博社統計，彭博大宗商品指數漲 0.7%；LME 期銅漲 1.2% 至 6229.50 美元每噸，創一周以來最大單日漲幅。 不過 LME 期鋁跌至 1998 美元 / 噸，創 4 月以來盤中新低。

外圍市場方面，泛歐 Stoxx 600 尾盤走高，但內部各國主要股指漲跌互見。10 年期德債殖利率漲 2 個基點，至 0.43%；10 年期英債殖利率漲 1 個基點，至 1.550%。

市場擔心歐盟下周否決義大利政府的 2019 年預算議案，10 年和 30 年期義大利公債殖利率均觸及 2014 年以來最高。美股開盤後，10 年期意 / 德債殖利率利差收窄至 318 個基點，此前一度創下 338 個基點的五年半最闊。

新興市場股市和貨幣周五齊漲。其中 MSCI 新興市場指數漲 0.4%，為連漲第二周；MSCI ACWI 全球指數漲 0.5%。

『新聞來源／華爾街見聞』