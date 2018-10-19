Fed升息拖累房市 美國 9 月成屋銷售創 2 年內跌幅最大

儘管美國經濟增長強勁，房貸利率上升與高房價成本導致房市買氣不佳，9 月成屋銷售連續 6 個月下降，創 2 年內跌幅最大。

全美不動產協會 (NAR) 週五 (19 日) 表示，經季節性調整後 9 月成屋銷售年率較 8 月下滑 3.4% 至 515 萬戶，遜於經濟學家原先預期 9 月成屋銷售將增長 529 萬戶。

與去年同期相比，9 月成屋銷售下滑 4.1%。

今年的銷售放緩源於房地產市場日益嚴峻的挑戰，在就業和薪資持續增長支撐房市需求時，建築材料成本上漲，以及土地和勞動力短缺導致房價快速上漲。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「整體下滑似乎與升息有關，毫無疑問，市場有明顯的轉變，銷售額下降，庫存增加。」

與此同時，聯準會今年第三次升息，並且外界普遍預計 12 月將再次升息。房貸利率在過去一年有所提高，並且接近 5 %，華爾街分析師稱，這可能會抑制許多人購房的欲望。根據房地美 (Freddie Mac) 的數據，9 月 30 年期房貸固定利率平均為 4.63%，高於 1 月的 4.03%。

9 月成屋房價中間售價達 258100 美元，年增 4.2%。根據目前的銷售速度，9 月底市場有 4.4 個月的供應量，較去年同期的 4.2 個月還高。

此外，川普推動的稅收法案特別對昂貴的沿海房市和高稅收地區造成些許衝擊，減少房市激勵措施，即房貸利息的扣減上限降至 75 萬美元，同時限制州和地方稅扣減金額。

然而，全美互惠保險公司資深經濟學家 Ben Ayers 認為，考慮到現有房市緊張，預計即將公布的「新屋開工和新屋銷售」將步入正軌。