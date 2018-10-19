善盡企業社會責任！ 磐石攜手台大保經 單車環台守護偏鄉兒童

秉持以愛為核心的經營理念，18 日磐石保經陳照董事長、台大保經陳亦純董事長攜手伊甸基金會舉辦「千里傳愛」單車環台公益活動，在磐石集團內湖總部大樓揮旗出發。這項活動是第 9 年舉辦，共有磐石及台大保經 13 位騎士，加入守護偏鄉學童行列。磐石保經董事長陳照表示，希望今年可以籌募至少 280 萬元以上的善款，幫助更多偏鄉學童獲得課後教育費及營養早餐的補助。



磐石保經表示，「千里傳愛」單車環台公益活動每年訓練 10 至 15 名騎士，帶着磐石保經與伊甸基金會的關懷深入偏鄉，以理財教育、金錢和物資協助有需要的兒童，今年已邁入第 9 屆。8 年來千里傳愛單車公益活動，已誕生 111 名企業騎士、共騎乘超過 9000 公里、募集約 1824 萬元的善款，幫助台灣 71 個偏鄉社區以及 2333 名學童及老人。



為期 9 天的千里傳愛，將進入台灣 4 個偏鄉社區：芳苑仁愛教會、瑪家鄉涼山部落文化關懷協會、太麻里原住民家庭照顧者關懷協會及台東縣延平鄉布谷拉夫部落永續協會，騎士將發揮自身財經的專業帶領「兒童理財小富翁」，從遊戲中教導孩子分辨需要與想要以及記帳等正確理財觀。



磐石保經指出，這項活動也關懷台灣的海洋環境，騎士們將於 10 月 23 日在屏東縣楓港進行淨灘，邀請南部同仁及當地居民，一起動手整頓自己所居住的環境，並把減塑的觀念帶入日常生活中，為台灣下一代守護美麗乾淨的海洋環境。



「千里傳愛」單車環台公益活動自 10 月 18 日至 10 月 26 日，磐石保經董事長陳照強調，不管分隔多遠、不論彼此的背景如何，「愛」能讓人們零距離，希望今年籌募的善款讓孩子無後顧之憂的成長，並且啟動年輕世代追求美好人生的夢想。

