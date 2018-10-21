川普稱俄羅斯違反協議 將退出中程導彈條約

美國總統川普週六 (20 日) 表示，他將退出 30 年前與蘇聯政府簽訂的《中程導彈條約(INF)》，因為俄羅斯多次違反條約。

川普說：「我們將終止協議，我們將退出。」他表示，除非俄羅斯和中國同意簽訂新協議，不然美國將退出，然後開發武器。

川普強調，俄羅斯多年來一直違反協議，不應該讓俄羅斯違反，而美國卻不能開發武器。

白宮國家安全顧問波登 (John Bolton) 下週將前往俄羅斯，並會見俄羅斯高層，包括外交部長 Sergei Lavrov 及安理會祕書 Nikolai Patrushev，預計會提出此事。

《中程導彈條約》是上個世紀冷戰時期，美國總統雷根與蘇聯領導人戈巴契夫於於 1987 年簽署的一份公約，雙方同意按約定各自銷毀一定數量的中程導彈，並禁止兩國部署所有射程在 500 至 5500 公里之間的巡航導彈和彈道導彈。這次條約簽訂，很大程度消除冷戰末期歐洲大陸的威脅，為冷戰結束奠立基礎。

美國指控，從 2014 年起，俄羅斯當局開始違反這個條約的限制，部署了被條約禁止的核子武器，以威脅歐洲國家以及與西方結盟的前蘇聯國家，美國政府因此多次對俄羅斯提出警告。

川普說，他不知道歐巴馬政府為何不重談或退出協議，俄羅斯一直在違反協議。

俄羅斯外交部消息人士表示，美國此舉是出於「單極 (Unipolar) 世界的夢想」，希望美國是唯一的全球超級大國。

美國國防部指責，俄羅斯違反協議，開發了一種名為 Novator 9M729 的新型中程導彈—北約稱此為 SSC-8。它可以行駛數千英里，並襲擊美國沿海城市。

另據未具名官員告知媒體，因為中國不是條約的簽約國，可以不受約束地發展可攜帶核武的中程飛彈，美方必須未雨綢繆，防範中國軍力的擴大。