〈財委會報告搶先看〉政府以反洗錢之名掐住兩岸金流？央行、金管會澄清

市場日前傳出，政府挾著反洗錢之名，透過公股銀行全面掐緊兩岸金流，對此，金管會及央行都大力澄清，央行表示，資金匯出入依央行規定辦理結匯申報後，均可進行，央行並無管制的權限及措施，所以絕無「掐緊兩岸金流」之說；金管會也表示，銀行對於客戶資金往來的檢視，主要是考量相關交易的風險，而非針對大陸地區台商。

金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮等將於下周一 (22 日) 赴立法院財政委員會報告，主題分成兩大部分，第一部分主題為：「虛擬通貨發展現況及主要國家監管措施」，第二部分主題為：「如何避免泛公股行庫藉著防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」。

市場之前傳出，政府利用洗錢防制名義，透過公股行庫管制兩岸金流，要求台商與中國大陸間的匯款和收款必須備妥詳細交易憑證，否則禁止匯出匯入，被點名的公股銀行包括第一銀行和兆豐銀行均否認。

針對此議題，央行於下周一的業務報告中聲明，銀行業受理對大陸地區匯出匯款及匯入匯款的申報、相關貨款等，無須經法令許可之匯出匯款或匯入匯款，完全自由。資金匯出入依央行規定辦理結匯申報後，均可進行，央行並無管制的權限及措施，所以絕無「掐緊兩岸金流」之說。

而金管會也表示，依據我國的國家風險評估報告 (NRA) 結果，我國犯罪所得流出入較顯著的地區包括：中國大陸、香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、印尼及越南。銀行針對客戶資金往來，涉及上述具較高風險或貪腐程度較嚴重地區者，均會考量其風險後，依風險基礎原則採取適當措施，而非針對大陸地區。