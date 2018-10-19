訊連推新一代「YouCam 8」 打造全新社群直播和視訊通話

訊連 (5203) 宣布推出全新視訊應用軟體 YouCam 8。訊連指出，YouCam 8 支援 Skype、Google Hangouts 及訊連「U 會議」等市場上主流視訊軟體，可於視訊會議中加入動畫貼圖、動態表情圖示以及 AR 擴增實境等超過 200 款視訊特效，為遠距會議帶來更多樂趣。此外，視訊直播主也能透過 YouCam，在 Facebook 與 YouTube 直播活動中加入特效，或利用美肌與濾鏡，在直播和視訊會議時輕鬆擁有好氣色。



近期由 1111 人力銀行所發布的上班族夢幻工作排行榜中，直播網紅和部落客一躍進榜第三，成為就業選擇新寵。而根據創市際市場研究顧問統計，觀眾直播收看內容又以休閒娛樂、音樂播放表演以及消費拍賣為主流。如何打造更加吸睛、更具娛樂效果的直播內容，是所有直播主關注的首要課題。



新一代 YouCam 8 內建 200 款以上視訊與直播特效，直播主能在 Facebook 和 YouTube 直播時添加豐富 AR 特效、動態貼圖、相框和濾鏡，創造更吸讚的直播內容。此外，無論是向進行線上直播，或和親友及商務夥伴視訊通話，都能透過訊連獨 TrueTheatherTM 影像強化功能，一鍵提升畫面清晰度並修正光線、對比和消除雜訊。全新導入的即時柔膚效果，更可瞬間驅逐使用者臉上瑕疵與紋路，隨時展現自然好氣色。



訊連科技總經理黃肇雄表示，YouCam 是全球最受歡迎的視訊應用軟體，搭配視訊鏡頭或外接攝影機，使用者可享受更有趣、更具互動性的視訊通話。看準網紅經濟，全新 YouCam 除支援熱門視訊會議服務外，亦首度支援 Facebook 和 YouTube 直播，讓直播主能播送更豐富多元的影音內容。



此外，YouCam 8 能將視訊鏡頭化身為創意相機，並提供強大影像編輯工具，包含尺寸調整、人像美容及塗鴉特效，輕鬆為個人 Facebook 創建完美大頭照。