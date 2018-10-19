iPhone XR預約人氣爆棚 黑白基本色系、128GB最受歡迎

中華電信 (2412-TW) 、遠傳 (4904-TW) 與台灣大 (3045-TW) iPhone XR 預約今 (19) 日起跑，中華電信中午開放的限量網路預約，不到 1 小時就已額滿，台灣大也用「爆棚」來形容預約人氣。從各電信商公佈的統計來看，以黑色、白色等基本色系最受歡迎，最受青睞的容量規格則為 128GB 機型。

中華電信今天中午 12 時開放 iPhone XR 限量網路預約活動，不到 1 小時預約就已額滿，最受歡迎機型為 iPhone XR 128GB 黑色，後續將依手機到貨狀況，通知預約客戶辦理領機。此外，中華電信將於 26 日上午 8 時，在全台 560 多間指定門市與官網正式開賣 iPhone XR。

遠傳今天下午 3 時開放 iPhone XR 限量預約，具遠傳統計限量預約活動結果，黑色與白色預約占比高達 6 成，容量大小以 128GB 居多，占比超過總預購量一半以上，其次為紅色與 64GB 預約佔比近 2 成。

遠傳表示，為滿足 iPhone XR 果粉需求，將再推出 iPhone XR 38 折方案，若搭配 36 個月資費，iPhone XR 64G 手機價格為 10300 元，等於用單機售價的 38 折，就可帶走最新 iPhone XR，預估親民的售價將更受消費者青睞。

台灣大哥大也於今日開放 iPhone XR 新機預約，截至下午為止，新機中以黑色、白色 2 款基本色占比最大，各約 3 成左右，其次則為新推出的珊瑚色及藍色，各占 2 成左右。容量方面，以 128GB 最受歡迎，佔比過半、達 6 成左右，其次是占比 3 成的 64GB，與 iPhone XS 系列 256G 搶手的情況，呈現兩極差異。

台灣大哥大也將於 26 日開賣 iPhone XR，台灣大表示，開放預約後人氣「爆棚」飆出上萬件，預料 iPhone XR 開賣後，將再掀一波搶購熱潮。

亞太電信 (3682-TW) 與台灣之星已早先於周三 (17 日) 開放預約，亞太電表示，目前以珊瑚色、白色預購數量最多，容量部分以 128GB 占比最高、超過 6 成。