貿易戰重挫港企信心 營商指數暴跌 進出口批發業重傷

貿易戰導至香港企業信心大跌。香港生產力促進局公布「渣打香港中小企領先營商指數」2018 年第四季的調查結果顯示，綜合營商指數由第三季的 49.7 大跌 6.7 至 43，為 2017 年第一季以來的新低，也是自去年第三季以來首次下跌，當中進出口及批發業指數跌至 36.8，顯示該行業受傷最重。

調查在 9 月透過電話訪問 823 間香港中小企業，除進出口及批發業外，製造業指數一轉以往 3 季的升勢，跌 3.7 至 41.4。零售業營商指數亦微跌 2.9 至 45.3。

對於中美貿易衝突的看法，受訪的 823 間本地中小企中，有 49% 企業認為貿易戰將會持續 1 年以上。從事進出口及批發業的受訪者中，有近 4 成人表示公司的營收已受到影響，而有 46% 更考慮減少投資或裁員。

渣打銀行 (香港) 大中華區高級經濟師劉健恒表示，調查反映貿易戰升級令中小企營商信心轉弱的規模，預計其營業狀况及獲利表現的壓力會較大，而對實際經濟的影響將在明年初陸浮現。

他預期，香港今年經濟增長 (GDP) 將維持 3.6%，明年則下調至 3%。

該行指出，美國 11 月中期選舉後亦不會中止貿易戰，必須等到美國經濟以及股市受貿易衝突影響轉差，才會改變美國的取態。零售業指數是 3 大行業中最低，反映香港本土經濟不弱，與內需相關的行業受貿易戰的影響不大。

調查同時訪問了中小企對大灣區的看法，當中 82% 受訪者暫時未有大灣區發展計劃。香港生產力促進局副總裁老少聰認為，大灣區尚未公布發展計劃細節，中小企持觀望態度，不過雙方已加強溝通及交流，相信公布細節後，未來發展速度會更快。