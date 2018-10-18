香港創新乏力 競爭力跌至全球第7 亞洲排名輸新加坡和日本

香港創新發展停滯不前，加上勞工政策未能與時並進，拖累香港國際地位不保。世界經濟論壇 (WEF) 公布 2018 年度《全球競爭力報告》，香港較去年下跌 1 位，排名全球第 7，亞太區排名第 3，落後新加坡及日本。

香港在 2018 年度的全球競爭力報告中的整體評分為 82.3 分，在全球 140 個經濟體中排名第 7。報告指香港的競爭力格局跟新加坡相似，但創新及勞動力市場效率表現較差。

12 個分項當中，香港在「基礎設施」、「資訊及通訊科技應用」、「金融系統」及「產品市場」都高踞第 2 位，但是在創新能力方面則表現最差，全球排名僅第二十六，是香港面對的主要挑戰。

資訊科技界人士指香港有能力培育創科人才，但社會欠缺讓行業持續發展的環境，導致人才外流，亦有人批評香港的教育制度不鼓勵創新，只側重於考試，建議教育局可以加強 STEM 教育。

在東亞國家之中排名第一的新加坡，為全球第二。報告指出，新加坡是「區域創新之所」(regional innovation house)，但要成為全球創新強國，仍需進一步改善其創新生態系統。

報告指出，新加坡、日本和香港這 3 大經濟體擁有世界一流的基礎設施、強大的人力資本、發達的金融系統及宏觀經濟穩定。

報告強調，創新已成為所有發達經濟體的當務之急，也是越來越多新興國家的優先事項。

美國則相隔 10 年後，首次擊敗瑞士重登 WEF 全球競爭力冠軍寶座。