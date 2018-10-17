貿易戰衝擊 香港貨櫃吞吐量急挫 上半年排名跌至第七

中美貿易戰已衝擊到香港港口表現。9 月香港港口貨櫃吞吐量進一步減至 151.3 萬標準箱 (TEU)，年跌 16.2%，為 2016 年 2 月以來最大單月跌幅。

根據香港海運港口局從主要營運商提供的資料估計，9 月香港貨櫃吞吐量不單連續 8 個月下跌，跌幅更高達 16.2%，遠超 8 月的 4.3%；累計首 3 季，香港貨櫃吞吐量 1469.1 萬 TEU，年減 5.6%。

今年上半年，香港貨櫃吞吐量已被韓國釜山和大陸廣州超越，全球排名從去年第五跌至第七位，現在吞吐量續減，全年能否保住第七位，還是進一步被大陸青島港及天津港超前，情况不容樂觀。

香港《明報》報導，業界反映，船公司過去幾個月重整美洲航線以應對貿易戰，減少停靠香港的班次，是吞吐量減少的原因。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基解釋，當廠商趕出口，而船公司降運力，就導致大幅拉高美洲航線運費，目前美洲線運費比今年 3 月已高出 1 倍，所以貨櫃吞吐量這 3 個月其實呈現量跌價漲現象。

今年 7 月，2 大航運聯盟 2M 及 THE，已經相繼宣布取消或調整亞洲至美西航線，包括合併和取消相同航線、調整掛靠港數量等等。例如 THE 從 8 月起便停了 1 條華中、華北至美西航線。

何立基表示，明年 1 月 1 日美國會進一步上調關稅稅率，相信趕著出口情况將會持續，因此呼籲出口商最好及早與船公司溝通，讓船公司可以盡快掌握未來幾個月對船隻及載位的需求，並予以調配，尤其年底會是高峰期，影響更大。