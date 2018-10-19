【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

聯準會會議紀錄顯示，官員一致支持持續升息，推升十年期公債殖利率升至 3.2%，美元走強，歐美股市受挫，18 日台股受其影響開低，盤中在紡織、運輸、百貨、被動元件等類股大漲下，台股一度翻紅，可惜亞幣走貶、美電子期指及亞股走弱，使得台股跌幅擴大，摔落五日均線，終場加權指數收在 9953.73 點，下跌 25.41 點或 0.25%，成交額 977.21 億元。 OTC 指數收在 118.25 點，下跌 0.69 點或 0.58%，成交額 181.33 億元。

18 日台股隨亞股走低，不過近期融資浮額已適當清洗，跌幅相對亞股輕微，惟市場信心仍低，日量減少逾 16%，不足千億。籌碼方面，三大法人同步賣超，其中外資十天累計賣超 1092 億。雖然美國未將中國列為匯率操縱國，但對人民幣缺乏透明及近期的跌勢發出警告，不過人民幣依然持續向 7 靠攏，台幣也離 31 元不遠了，在聯準會升息政策不變下，亞幣恐續競貶，著眼於外資仍未回心轉意，美中貿易滯礙難行，建議近期操作仍以觀望為主，因整理上市櫃公司 10/3-10/17 融資餘額已減少 347.34 億，籌碼已相當乾淨，建議低點未破前低前不用殺低。

