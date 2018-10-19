蘋果邀請函已寄出！10月30日發布會iPad、Mac新品揭密

蘋果 (AAPL-US) 將於美東時間 10 月 30 日布魯克林音樂學院的霍華德吉爾曼歌劇院，舉行第二場秋季發布會，週四 (18 日) 已向媒體發送邀請函，外界預計將推出新版 iPad Pro 和 Mac 產線新品。
在推特上顯示的媒體邀請函圖像五花八門，以不同設計呈現蘋果標誌，意味本次宣傳活動的主題很可能與藝術相關。邀請函上寫著「There is more in the Making」也被解讀為第二場秋季發布會將比上一場有「更多新品問世」。
果迷 10 月 30 日可以期待那些新品？
- 新 iPad Pro
預計新 iPad Pro 型號將在這次發布會現身，市場傳言稱，新的 iPad 將採用 iPhone X 的設計元素，例如螢幕周圍的超窄邊框設計、取消 3.5 毫米耳機孔、預料可能是該系列史上最薄的機型。新品預料將搭載 A12X 超強晶片、支援 Face ID、USB Type-C 取代 Lightning 傳輸，而且將搭配近距離感測的新一代 Apple Pencil。蘋果分析師郭明錤聲稱 iPad Pro 將擁有 11 吋和 12.9 吋兩個版本。
- Mac 產線新品
雖然這並不像 iPad Pro 傳言那麼證據確鑿，但有多家媒體報導傳言會有更新版的 iMac，據說將螢幕進行改良，本月稍早前蘋果已通知其商店，現有的 iMac 螢幕的供應量非常低，也透露出將有新品發布的端倪。
廉價版 MacBook 預計也將現身，蘋果分析師郭明錤先前爆料，廉價版 MacBook 已經確確實實做好了。這款親民筆電售價定在 999 美元。螢幕尺寸將由 12 吋放大至 13 吋，搭載 Intel Core i 系列第 7 代處理器、支援 Touch ID 指紋驗證。
全新 Mac mini 也可能登場，先前產業鏈傳出，4 年來沒有更新的 Mac mini 將會在這場發布會上發布。其他網路爆料也顯示，HomePods、AirPods 和無線充板 AirPower 都有可能在這次發布會上一齊亮相。