蘋果邀請函已寄出！10月30日發布會iPad、Mac新品揭密

蘋果 (AAPL-US) 將於美東時間 10 月 30 日布魯克林音樂學院的霍華德吉爾曼歌劇院,舉行第二場秋季發布會,週四 (18 日) 已向媒體發送邀請函,外界預計將推出新版 iPad Pro 和 Mac 產線新品。

在推特上顯示的媒體邀請函圖像五花八門,以不同設計呈現蘋果標誌,意味本次宣傳活動的主題很可能與藝術相關。邀請函上寫著「There is more in the Making」也被解讀為第二場秋季發布會將比上一場有「更多新品問世」。

蘋果邀請函。(翻攝自:AppleInsider)

果迷 10 月 30 日可以期待那些新品?

新 iPad Pro

預計新 iPad Pro 型號將在這次發布會現身,市場傳言稱,新的 iPad 將採用 iPhone X 的設計元素,例如螢幕周圍的超窄邊框設計、取消 3.5 毫米耳機孔、預料可能是該系列史上最薄的機型。新品預料將搭載 A12X 超強晶片、支援 Face ID、USB Type-C 取代 Lightning 傳輸,而且將搭配近距離感測的新一代 Apple Pencil。蘋果分析師郭明錤聲稱 iPad Pro 將擁有 11 吋和 12.9 吋兩個版本。

Mac 產線新品

雖然這並不像 iPad Pro 傳言那麼證據確鑿,但有多家媒體報導傳言會有更新版的 iMac,據說將螢幕進行改良,本月稍早前蘋果已通知其商店,現有的 iMac 螢幕的供應量非常低,也透露出將有新品發布的端倪。

廉價版 MacBook 預計也將現身,蘋果分析師郭明錤先前爆料,廉價版 MacBook 已經確確實實做好了。這款親民筆電售價定在 999 美元。螢幕尺寸將由 12 吋放大至 13 吋,搭載 Intel Core i 系列第 7 代處理器、支援 Touch ID 指紋驗證。

全新 Mac mini 也可能登場,先前產業鏈傳出,4 年來沒有更新的 Mac mini 將會在這場發布會上發布。其他網路爆料也顯示,HomePods、AirPods 和無線充板 AirPower 都有可能在這次發布會上一齊亮相。