美股盤中─10月壓力持續 道瓊大跌逾450點

美國股市週四中場大幅下跌，道瓊跌幅逾 450 點，利空包括中國股市下跌，擔憂全球經濟減緩，及義大利債券殖利率上升。

台北時間 01:43

道瓊工業平均指數下跌 459.90 點或 1.79% 至 25426.78。

Nasdaq 指數下跌 188.03 點或 2.45% 至 7453.97。

S&P 500 指數下跌 53.61 點或 1.92% 至 2755.60。

2 年期債券殖利率觸及 2008 年 6 月以來高點，而後下滑。10 年期債券殖利率上升至 3.205%。

週三，聯準會 (Fed) 公布 9 月會議記錄，顯示央行仍相信緊縮貨幣政策是經濟維持穩定的最佳行動路線。

分析師說，這反應對聯準會 (Fed) 缺少信任。市場擔憂 Fed 升息過頭。

殖利率近來大幅上升。上週 10 年期殖利率上升至 2011 年以來高點。殖利率上升引發投資人擔憂借款成本上升，將減緩全球經濟。這些因素使得上週股市賣壓沉重。

分析師說，美國長期債券殖利率上升並突破關卡，其他先進市場殖利率亦走高。

上週股市大跌，但美國債券殖利率僅小幅下降。長期債券殖利率可能重測近來高點 3.44%。

中國股市大幅下跌，亦拖累美國股市走低。上海指數下跌 2.9%，觸及 2014 年 11 月以來低點。

投資人對財報季，期望甚高。FactSet 機構預期第三季企業獲利 19%。已公布財報的 S&P 500 企業中，84.1% 獲利優於預期。