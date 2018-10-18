捷智商訊以AI助金融業降低法遵成本 母公司普鴻年底前掛牌

普鴻資訊 (6590-TW) 旗下諮詢顧問公司捷智商訊與工研院合作，利用大數據整合，開發監管科技 (RegTech) 解決方案，將人工智慧應用於法規報表上，解決金融產業長期以來法遵作業成本的問題；此外，普鴻先前已通過上櫃審議，最快可望在今年 12 月掛牌。

捷智商訊為普鴻持股 85% 子公司，捷智商訊與工研院合作，利用大數據整合，開發監管科技解決方案，應用於法規報表技術上，透過透過自動化辨別系統與交易資料應用，從中擷取與彙整監理稽查項目，對金融企業所提出申報法規報表內容進行稽核與檢視，提升資料自動化整合效率，以達事先預防與事後防阻功效。

為降低銀行法遵成本，監管科技 (RegTech) 發展已在全球蔚為風潮，捷智商訊將於 10/25 發表 RegTech 尖端應用 AI@智慧法報技術，該技術整合法規監理、客戶辨識、風險監控、交易監控、金融機構內流程及稽核作業監理、金融市場行為追蹤監控等六大金融產業最關注的面向，解決金融產業長期以來法遵作業成本問題。

捷智商訊董事長林群國表示，人工智慧結合監管科技 (RegTech) 所發展出的自動化辨識系統，可提升金融業內控與稽核作業，讓銀行向主管機關申報的表單能隨時符合最新規定。捷智商訊過去在 CRM、ERP 等金融業應用軟體具有多年開發經驗，國內客戶遍及本土及外商銀行，包括台銀、土銀、中信、富邦、玉山、王道與凱基等。

捷智商訊強調，當 FinTech 創新越多，企業開始以此新科技來競爭，RegTech 就必須並存，金融企業組織才能以更智能的方式，如智慧分析、機器學習等科技，協助金融企業因應。

此外，捷智商訊母公司普鴻資訊先前已通過上櫃審議，最快 12 月就可望掛牌。該公司主要從事金融業系統建置，包含支付應用、金融應用與資訊安全等系統建置，申請時資本額為 1.3 億元。去年合併營收 2.89 億元，稅後純益 1714 萬元，每股純益 1.31 元。今年上半年合併營收 1.62 億元，稅後純益 1037 萬元，每股純益 0.79 元。