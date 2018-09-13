創業要素 工研院長劉文雄點出三個重點

工研院今 (13) 日舉行「創業超新星－看見未來 14 家獨角獸」新書發表會，工研院院長劉文雄表示，創業一條很辛苦的路，但成就感相當高，其中要點包括做有價值的創新、找尋技術與市場到位的交叉點，他認為，許多事情就是要交學費，從失敗中學習，而透過價值創新，才會成功開闢市場。

劉文雄表示，創業一條很辛苦的路，但成就感相當高，他以自己過往創業的經驗為例，並引用華爾街的形容詞，「短期的市場是選美，長期的市場是舉重」。劉文雄說，自己已經過了「選美」的階段，還在持續健身中，盼能邁向舉重階段，他並期許新創團隊不但要保有健美身材，也要贏得舉重獎牌。

從劉文雄眼裡看來，創業要點有二，包括轉換知識做有價值的創新、找尋技術與市場到位的交叉點。劉文雄認為，必須運用自己的知識，知道如何作轉換後，創造有價值的創新技術或思維，「很多事情就是要交學費，從失敗中學習」，價值創新才有市場，更重要的是，必須先找到問題，再尋求解決方案。

第二，確認技術是否已經到位、市場是否已經到位，劉文雄也以自己過去創業失敗的經驗為例，說明市場是否到位有絕對的重要性，他強調，在技術與市場是否到位的判斷與拿捏上，是很困難的，建議創業團隊多做市場評估，而不是躲在自己的空間裡埋頭研發，即便產品研發成功，但不符合市場需求也是枉然。