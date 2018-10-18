〈台積電法說〉Q4營收估增10-11% 三降全年成長目標 估年增6.5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，展望第 4 季，財務長何麗梅預估，營收以美元計算可達 93.5-94.5 億美元，季增 10-11%，中間值成長 10.7%，略優市場預期，毛利率估達 47-49%，也可較第 3 季上揚，不過台積電也下調全年展望，估美元營收成長約 6-7%，較上季調整的 7-9% 略微下調，也是全年三度下修全年展望。

何麗梅指出，第 4 季在通訊晶片帶動下，營收可望較第 3 季成長，毛利率也可同步上揚，不過表現有壓，主要是因 7 奈米量產速度比預期快，新製程量產初期，都對毛利率造成壓力，另外 28 奈米稼動率也偏低，同步干擾毛利率表現。

何麗梅強調，第 3 季病毒事件影響營收，不過很快就恢復出貨，目前已恢復約 75%，因此整體第 3 季營收，並未受到太多影響，第 4 季虛擬貨幣客戶需求仍弱勢，所幸智慧型手機需求比預期好，帶動營收表現有撐。

何麗梅強調，未來 5 年，台積電營收仍可維持 5-10% 成長率，資本支出今年估 100-105 億美元，未來幾年將在 100-120 億美元之間動態變化。

總裁魏哲家表示，今年整體半導體市場，估成長 5-7%，晶圓代工成長率估 6-7%，台積電今年營收成長估約在 6-7% 之間，比較有機會接近 6.5%，展望較上次 7-9% 成長率，又向下調整一些。

根據魏哲家的說法，台積電此次，已是第三度下調全年展望，台積電今年年初創辦人張忠謀主持法說時，預估全年營收可成長逾 1 成，上半年調降成 5-10% 成長率，上季法說時則下調到高個位數，約年增 7-9%，此次再度下調，估年成長 6-7%。