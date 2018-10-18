【華冠投顧】陸股領先破底，外資連十賣，台股危機尚未解除，提高警覺!

台股昨日來到 10127 高點，接著開高走低翻黑，今日續跌 25 點，9953 作收，成交量僅 954 億元，價跌量縮格局。

今日成交量僅僅 952 億元，可知過去亂搶反彈的人，越套越多已漸漸感到疲憊不堪，大盤危機更步步進逼。看看今日大陸股市，收盤大跌近 3%，領先亞股破底了，且外資賣超 35.2 億元，連十賣，台股本周無一日能夠站穩萬點之上，危機尚未解除，大家仍要有危機意識，先避風險，再賺財富，等待真正落底可以買才進場，才是明智之舉! 時間點將至，務必注意提高警覺! 焦點股: 東哥遊 (8478)完成 32 億元聯貸案擴建廠房、新產品開發，3 年後營收要衝高 50%，直攻漲停。鎧勝 - KY (5264)受惠 iPhone 新機金屬機殼轉單效應，旺季營運增添想像空間，推升股價漲觸及 50.8 元漲停價。同欣電 (6271) 後市展望佳，持續反彈走勢，矽創 (8016) 感測器出貨量大成長，股價跌深強彈 5.6%。

今日大盤成交量僅 954 億元，量能趨勢為弱勢，人潮退駕，危機解除條件:

1. 希望: 帶大量長紅棒，強彈表態

2. 毀滅: 殺盤取量讓希望再度破滅，新希望總在希望破滅後誕生。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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