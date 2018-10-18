【豐銀投顧】陸股終究破底，台股何去何從？

◆盤勢分析

這半年來，筆者不斷的在此專欄中提醒，甚至在錢線百分百節目中也一再的提醒，不要再加碼陸股。今天陸股跌破 2500 點了！連帶的，亞股也被拖垮了。陸股為何不能投資？並非筆者對中國有偏見。首先中美貿易大戰，體質相對美國較弱的中國勢必受到傷害。再來，中國的社會福利不如美國，人民的消費意願不可能比美國高，因此 GDP 的成長就得靠外銷支撐。但現在因為貿易戰的原因，外銷的部份已經受到了打擊，內需一時之間又無法快速上升，使得中國的經濟一下子還無法及時反應過來，也是能夠理解的。問題在於台灣有許多產業都在中國有設廠，現在川普擺明就是要不斷的把在中國的廠商趕出去，台商現已面臨進退二難的局面，鴻海就是一個代表。

這也就是為何從今天五、六月以來，OTC 指數早就一直跌的原因了，這些公司大多都有在中國設廠，貿易戰開打，他們怎麼會不受傷呢？只有比較沒在中國設廠的台積電，成功的躲過了一劫，也點出了台商目前的二難，離開中國，心血全毀。不離開中國，難以翻身。進退之間，台商應該要好好衡量了。但 OTC 指數已經跌到近三年來的低點了，修正幅度也夠，相信近期會有一波像樣的反彈。且影響台股向來最大的就是美股，否則這二年來台股也不會走出一波有別於陸股的走勢，投資人也不要對台股太過悲觀。

今天台積電在盤後公佈財報及財測，簡單來說，並沒有讓人驚豔之處，但也至少沒有讓人失望或出乎意料的爆料，簡言之，至少台股的「權王」不會成為台股的地雷。既然如此，那麼剩下來的，就是給台股時間慢慢調養了，台股目前就像一個大病初癒的病人，沒辦法一下子馬上生龍活虎，因此任何的跳空大漲，就像是大補丸一樣，對虛不受補的病人都是吃了會回吐，但底部本來就一定會震盪，有震盪代表雖然有人害怕想停損出場，但也有人相對敢在這邊低接，所以會出現波動，也就是說有波動才是好事，如果完全不波動而出現量縮價不動的情況，這才是真正的麻煩，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師