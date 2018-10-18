【華冠投顧】盤後分析：台股破底拖累 台股失守5日線

劉彥良 分析師

昨天提到，今天能否收在平盤之上將是關鍵，結果 5 日線雖然順利翻揚，可惜的是台股受到陸股重挫破底的拖累下終場小跌 25 點，5 日線失守也就代表底部訊號尚未成立，所以台股只好繼續震盪打底。

前兩日跌深反彈的電子指數，今天在台積電 (2330) 收黑下表現較弱，倒是持續請投資朋友留意的航運股再度轉強上攻，其中本波走勢最強勁的台航 (2617) 改寫收盤價新高，而低檔的陽明 (2609)、長榮(2603) 和四維航 (5608) 則呈現補漲氣勢。

另一個點名要大家留意的紡織族群，指標股聚陽 (1477) 來到 170 元再創新高，此外，利勤 (4426)、儒鴻(1476) 和廣越 (4438) 今天也開始向上表態。隨氣溫越來越低，紡織股的熱度就會持續加溫。

台積電 (2330) 下午舉行法說會，第三季受到 7 奈米初期量產以及病毒事件影響，稅後純益年減 0.9%、EPS 為 3.44 元勉強越過財測低標，累計前三季 EPS 則為 9.69 元。至於第四季的財測為營收 93.5~94.5 億美元約季增 1 成、7 奈米製程比重可望突破 2 成，同時調降全年美元營收成長目標至 6.5%，略低於先前 7~9% 的成長目標。整體看來，算是稍微優於法人預期，而明天股價如何反映重要，關係著台股接下來的表現。

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