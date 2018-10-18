美元荒嚴重 Libor飆10年來新高

3 個月期美元倫敦銀行間同業拆借利率 (Libor) 升到 2.4496%，創下 2008 年 11 月以來新高，拆借利率持續上升的美元融資環境下，意味著俗稱「美元荒」的情況正更加嚴重。

三個月美元 Libor 來到 2.4496%，為 2008 年 11 月以來新高，主要受到聯準會周三公布會議紀要後，市場反映聯準會將持續緊縮政策，預計今年底前再次升息，2019 年將再升息三次。

3 個月美元 Libor 創下 10 年來新高。(來源：Bloomberg)

新興市場扛債雪上加霜

倫敦同業拆借利率 (Libor) 是大型國際銀行願意向其他大型國際銀行借貸時所要求的利率，同時也是全球數兆美元信貸和浮動利率證券用來參考的一種基準利率。過去幾十年來，3 個月期美元 Libor 一直是離岸美元關鍵的短期基準利率，Libor 升高，帶動銀行間的借貸成本隨之走高。

Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 表示，對於新興市場來說，美元走強的影響更大，但 Libor 飆高確實是個重要的問題，尤其是那些以 Libor 為基準而扛負龐大債務的中小企業，更令人擔心。

流動性危機迫在眼前

在升息的大環境下，美元升值已經引發那些債台高築的新興市場借款人償債風險拉高，而在美元 Libor 創下 10 年以來新高的情形下，過去一個月來的漲勢，更反映出流動性危機迫在眼前。

Advocate 資本管理執行長 Scott Peng 表示，截至目前為止，美元 Libor 的上漲主要是反映升息預期而非信貸風險。與今年初情形不同的是，Libor 在隔夜指數掉期 (OIS) 的利差已經來到近 10 個月低點，而在 4 月初時該利差曾飆升至 2009 年以來最高點。

摩根大通策略師指出，更令人擔憂的是三個月美元 Libor 可能在明年第一季底時來到 3.1%，第二季底進一步走高到 3.25%。