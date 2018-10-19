紐約匯市─美元強勢 破台幣31關卡 歐元英鎊政治動蕩受影響

在歐盟委員會表示意大利 2019 年預算草案嚴重違反歐盟預算規定後，週四 (18 日) 美元兌歐元升至一週高水位。

歐盟這一步，為前所未有地拒絕成員國的財政計劃奠定了基礎。有消息稱歐元兌美元跌至 1.1455 美元，這是自 10 月 9 日以來的最低點。

由於歐盟首腦會談無法解決倫敦與歐盟之間，關於愛爾蘭邊境地位的脫歐問題，歐元和英鎊也下跌，這一問題在談判中扮演著越來越主要的角色。

強勢的美元也因週三 (17 日) 公布的美聯準會 Fed Reserve 的 9 月份會議紀要也支撐了美元，這表明美聯準會政策制定者在很大程度上團結一致，會進一步提高借貸成本。

由於較差的工業收益引發了對費用上漲和關稅影響的擔憂，美股下跌，而日圓受惠。

美元兌日圓跌至 112.20609。

美元兌台幣升至 31.01682。

美元兌日圓價格日線趨勢圖 / 圖：xe

美國財政部半年度報告中沒有將中國列為匯率操縱國，但對人民幣貶值表示擔憂之後，中國貨幣兌美元匯率跌至近 3 個月低點水位。美財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 提到，「特別值得關注的是中國缺乏貨幣透明度以及近期貨幣貶值」。

美國財政部將在未來 6 個月應監督和審查人民幣匯率走勢，下一次報告出爐時辰為 2019 年 4 月。

美元兌人民幣匯率上漲 0.29% 至每美元 6.95。