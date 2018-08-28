掛鉤350兆美元的LIBOR漸成過去式？全球首間接受SOFR之投行出現

紐約聯準會於 4 月 3 日發布新貸款基準利率取代 LIBOR，名稱為隔夜抵押融資利率 (SOFR)，上個月房利美 (Fannie Mae) 根據該利率發行可調整利率證券，而巴克萊銀行將成為首間發行以 SOFR 為基準的商業票據的銀行。

LIBOR 為英國銀行同業之間的短期資金借貸款的成本，同時亦是全球銀行業在「衍生性金融商品」定價上的基準利率，但在 2012 年時，爆發出大型銀行聯手操控 LIBOR 利率的醜聞，LIBOR 估計與全球約 350 兆美元金融性衍生商品掛鉤。 這些銀行機構透過提升或降低利率，以在交易案中獲取購更高的利潤，此舉使與 LIBOR 相掛鉤的一些衍生性金融商品遭致損害，進一步影響金融穩定。

房利美於 7 月 26 日時，銷售了 60 億美元可調整利率證券，該交易為 SOFR 通過重大測試的關鍵之一，對於借款者、投資者和銀行人士來說，此舉代表著 LIBOR 的重要性已逐漸淡出，將由新的基準貸款利率取代。

巴克萊銀行發言人表示，該行在 24 日出售 5.25 億美元的短期債，以 SOFR 為基準，透過旗下子公司 Sheffield Receivables Corp 進行。

巴克萊銀行證券化投資組合管理負責人 Joe Muscari 表示，「投資者的反應是即時的，且不同類型的投資者皆顯現反應。我們發行這些債券支持 SOFR，僅是在呈現這行業發展的大方向。」

SOFR 在近期漸漸獲得金融機構的支持，不只房地美，瑞士信貸與世界銀行皆出售與 SOFR 掛鉤的債券。企業則是為了滿足流動資金需求而出售商業票據，到期期限為 270 天或更短。

關於新債發行，巴克萊銀行董事總經理 Chris Conetta 認為，市場上將出現更多與 SOFR 掛鉤的商品，發行人可能包括銀行以及短期債市的其他類型借款人。發行人和投資者都認為 SOFR 將穩定發展成具流動性的市場。



24 日的 SOFR 利率為 1.95%，比前一日上漲 1 個基點，4 月初時該利率則為 1.80%，同一天的美元 Libor 為 1.91888%。

SOFR 利率走勢變化

這兩種利率之間的主要區別在於，LIBOR 為幾間大型銀行的每日報價，這些銀行在不提供抵押品的情況下，預估同業之間的短期借貸成本，而過程中出現被操縱的可能性。SOFR 是根據美國政府債抵押的隔夜貸款所計算的，因此幾乎無法操縱。