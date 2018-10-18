流動性危機！全球融資基準利率美元Libor創十年新高

周三，全球數以兆的美元信貸和浮息證券賴以參考的一種基準利率攀升到了十年以來前所未見的高位。

3 個月期美元倫敦銀行間同業拆借利率（Dollar Libor）觸及 2.4496%，是 2008 年 11 月以來的最高水平。3 月以來，該利率出現走高趨勢，9 月至今，其開始出現顯著的攀升態勢。

3 個月期美元 Libor 持續上升表明美元融資環境的持續緊張，俗稱「美元荒」。

沒人能明確地說出美元 Libor 最近數月持續走高的原因。至於周三的進一步上揚，其背後的驅動力相對清晰：主要是昨日聯準會 9 月會議紀要公布之後，交易員們預計聯準會將進一步收緊貨幣政策。

9 月會議紀要顯示，儘管川普打破慣例公開對升息表達不滿，但聯準會仍認為繼續循序漸進升息會是適合的， 且多數官員支持利率暫時超過他們預計的長期中性水平。

這份紀要還反映出聯準會官員們對升息次數的最新估計，即今年還將升息一次，明年再加三次。

會議紀要公布後，市場預期的今年 12 月聯儲升息機率進一步上升。 CME 聯邦基金利率期貨顯示，交易員們預計 12 月聯儲升息至少 25 個基點的機率為 83%，而一天前還不到 80%。

對於美元 Libor 最近幾個月的攀升有一種更加不祥的解釋：由於經濟增長放緩引發對美元的大量需求，尤其是來自那些負債纍纍的新興市場借款人的需求，美元 Libor 過去一個月左右的漲勢反映出流動性危機迫在眉睫。

摩根士丹利首席策略師 Jonathan Garner 曾表示，金融危機後，在全球低利率以及央行寬鬆政策的壓制下，美元 Libor 一直處於紀錄低位。2015 年聯準會開啟升息以來，美元計價的 Libor 總體呈現上升趨勢，今年開始 Libor 的急速上升可能比鷹派聯準會更讓市場擔心，而且這個趨勢可能貫穿一整年。

在金融收緊的大環境下，美元升值已經引發市場對新興經濟體借款人是否有足夠的能力償還美元貸款的擔憂，而今美元 Libor 又持續走高，使得投資者的這種擔憂進一步加劇。

BNY Mellon 高級貨幣策略師 Neil Mellor 在周二發布的報告中引述國際清算銀行（BIS）的數據表示，截至 3 月底，美國以外的非銀行借款人的美元債務已經攀升至 11.5 兆美元，年增率增長了足足 7 個百分點。其中，三分之一都來自新興市場。

「即使聯準會只執行其未來 18 個月貨幣收緊計劃的一部分，資金壓力也只會有增無減，繼而對新興市場的信貸結構產生負面影響，」Neil Mellor 這樣寫道。

相比於美元 Libor 的持續攀升，Bleakley Financial Group 首席投資官 Peter Boockvar 更擔心美元走強。彭博社援引他的話稱：「 對於新興市場而言，Libor 確實是個問題，但美元的走向對其影響更大。對於美國而言，我更擔心 Libor 上揚會對企業有怎樣的衝擊，特別是那些以此為錨的擁有龐大債務的中小企業。」

截至周三紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲 0.55%，至 95.5746，觸及一周最高。彭博美元指數則從四月中旬以來累計升值約 6%。同期，MSCI 新興市場股指大跌了 17%。

倫敦同業拆借利率 (Libor) 是大型國際銀行願意向其他大型國際銀行借貸時所要求的利率。過去幾十年來，3 個月期美元 Libor 一直是離岸美元關鍵的短期基準利率，是衡量銀行間借貸成本的最重要指標。

大約有高達 3500 兆美元的金融衍生品、商業貸款、不動產等各類抵押貸款、商業票據和其他債務與 Libor 掛鈎。價值約 440 億美元的浮動利率市政債券和由美國各州、市進行的利率互換也都與美元 Libor 掛鈎。與美元 Libor 掛鈎的固定利率債券敞口可能升至 9 億英鎊的規模。