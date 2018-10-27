借鏡公投大國瑞士 台灣為何衝突連連？

文、攝影●李郁怡

瑞士公投開票，並非由公務員負責計票作業，而是一般公民。(攝影者．李郁怡)

距離台灣近 1 萬公里的瑞士，9 月下旬舉行今年最後一場公投。

記者來到瑞士蘇黎世火車站地下層，這是蘇黎世當地 9 個投票所其中之一。

跟台灣的選舉日比較，排隊人龍並不長，因為 9 成以上民眾已透過通訊投票表明立場，只有不到 1 成的人，會親自到投票所投票。

「我們預期，只要投下贊成票的人超過 3 成，就是勝利了！」瑞士綠黨副主席施密特（Adrian Schmidt）表示。

當天公投開票結果，贊成「公平食物」提案的選民有 3 成 8，反對的有 6 成 1，得票結果比施密特預期的更好。

這裡，公民決策是日常

打獵執照、食物來源都能投

瑞士 1 年平均有 4 次公投，每次公投，從國家到地方，約有大小 15 個不同議題待決，被稱為「世上最愛公投的國家」。大至是否加入歐洲聯盟，小到某個村里要不要繼續一個預算、要不要限縮打獵執照額度這類地方事務，都在公投範圍。瑞士是真正將「公民參與公共決策」視為日常的國家。

瑞士綠黨提出公平食物全國性公投案，從 2014 年開始倡議，要求聯邦政府訂定食物供應標準，必須符合人道、環保、不壓榨勞工等準則，歷經近 4 年的努力才走到公投。

為什麼在許多國家，公民投票是社會衝突的引爆點，但在瑞士卻是社會形成共識的基礎？從提案到投票的過程，可以一窺端倪。

3 階段倡議

立法行政機關可提反對案

在公投前，綠黨走過以下程序，這也是任何一個瑞士憲政層級創制公投案必經程序（編按：創制公投意即人民取代議會，直接以投票建立法規）。

第 1 階段「提案」。在 18 個月之間向公眾說明理念，在期限內取得 10 萬具有選舉資格的選民連署，好讓聯邦政府審議通過提案公告。提案審查標準則是要釐清議題是否有清楚的定義，例如到底是要修法？還是要解決某項需求？以確保不會有議題定義不清，數個議題混雜在一個提案的情況。另一項標準則是不能違反普世價值與人權。

第 2 階段，啟動公投準備。這個階段，除了確認連署名冊資料的正確性，立法與行政機構也有 1 年到 1 年半的時間表明立場，如果反對，必須提出相對應的提案（an alternative counter proposal）。

像是公平食物一案，如果通過，可以預期的，雖然有諸多好處，但也會帶來食物價格上漲，以及進口食物管理的挑戰，更可能與國際協議衝突，瑞士政府明確反對，提議以更清楚的食物標示取代全面禁止；除了提案的綠黨，國會其他 3 個主要政黨卻明確反對。

隨即立場相反的兩方在媒體、街頭、國會與網路將展開歷時超過 1 年的論戰攻防。最後決定是握在選民手上的，正反兩方都必須爭取最多選民支持。

而也就在辯論攻防期間，公平食物的民調支持率，從最高 6 成下滑到最低兩成多，然後又往上攀升。

第 3 階段，就是真正的公投對決。通常在公投截止日之前 3 週到 6 週，瑞士公民會收到選票和公投手冊，詳細載明所有議案正反論述，做為公民投票參考依據。

有意投票者，須在公投截止前把選票寄回，選務機關則在最後投票日計算出公投結果。

瑞士涉及全國的創制案要從提案走到公投，平均要花上 70 個月的時間，而社會共識，就在這 3 階段反覆溝通、辯論之中逐步建立起來。也就在這期間，其實各方都對於投票結果有了預估。由於許多機構提出創制公投案並不是為了一定要通過法案，而是為了引發社會重視與討論，所以綠黨才會認為公平食物案，「超過 3 成就是勝利！」

投票前辯論 1 年

多管齊下，逼對立方溝通

瑞士公投的執行過程，跟在台灣有很多差異。舉例來說，在第 1 階段，「公投提案審議」，在台灣主要政黨缺乏互信基礎情況下，根本難以實施。第 2 階段，提案立場相反各方歷時超過 1 年的辯論交鋒，這次在台灣年底的公投也將很難見到。

一來，為免衍生政治爭議，官方不會在選舉文書上表明政策立場。二來，台灣為趕上年底公投列車，預期中選會公告通過連署的公投案，到投票日之間只有 40 天，儘管形式上規定中選會必須進行公聽會與電視辯論，卻很難期待辯論的深度，能有助選民對於年底公投涉及的同性婚姻、東奧正名等爭議，建立足夠的了解。

加上公投與大選綁一起，民進黨立委尤美女十分擔心，選舉激情將模糊公投議題焦點。

也許，台灣直接公投制度缺少的，正是瑞士直接民主體系設計中，強迫政黨與民間，以及各個對立方之間，必須直接面對面溝通的機制。

舉例來說，除創制公投外，瑞士公民也可依法執行複決權。從中央到地方，凡是議會通過的法案，在 1 百天內，若有人可取得超過 5 萬份的連署反對，公投程序便會自動啟動。

「這使得國會與地方議會立法時，必須廣納各方意見，不能忽略少數。」對於直接民主十分熟悉的資深新聞工作者考夫曼（Bruno Kaufmann）解釋。

為避免公投流於意氣用事，瑞士公視體系包括公共電視 SRG 台、SRF 廣播等更扮演政策辯論與溝通平台。

在瑞士，每人每年要付超過新台幣 1 萬元支持公視體系，且「不能不繳費」。公視強迫收費也是公投結果。

歷經百年演進，相對完善的直接民主體系，讓瑞士有理性公民社會的美譽，舉例來說，2016 年公投否決了政府必須給每個公民「最低收入」法案，若法案通過，依成年與否，每個瑞士公民每月會多出新台幣 6 萬到 8 萬元收入，但由於沒有可持續的財政方案支持，最後瑞士公民並不埋單。

然而，如果因此就以為瑞士的直接民主制度完美，那就誤會大了。

瑞士公投啟示：

能否理性對話關鍵在制度

在台灣，我們擔心公投會有偏見、情緒凌駕理性狀況，在瑞士也曾發生。如瑞士 1971 年才通過「女性投票權」公投，是歐洲最晚給予女性投票權的國家。而在 2009 年，瑞士也曾通過反對新建伊斯蘭教宣禮塔的公投案，但因明顯違反憲法宗教自由與國際協約，迫使國會須站出來執行否決權。

儘管早在 2004 年，台灣就已啟動首次公投，但過去由於連署成案或投票通過門檻過高，只有主要政黨才有能力發動公投，而過去六個公投案，即使贊成票占了 9 成的案子，仍沒跨過通過門檻。也因此，被稱為鳥籠公投。

但在 2017 年底公投法修正之後，提案、連署與通過門檻都往下修，民間團體不一定要透過主要政黨，自己就有公投提案能力。鳥籠被打開後，去年至今，共有 37 個公投提案出現，目前有 9 個案件有機會跨過法定連署門檻，正式成案。公投提案數量，比過去 10 年還多。

然而，也因為今年底即將舉行公投案涉及諸多爭議，究竟會展開理性對話，還是淪為政黨對立的政治工具，產生更多衝突，是台灣公民社會成熟與否的重要指標。

對此，中央研究院法律研究所副研究員蘇彥圖則認為，人們能否針對公投案展開理性對話，與體系設計是否完善有關。

「公投可以為善，也可以為惡；取決機制設計是鼓勵對立，還是鼓勵對話。好的公投機制要設法降低公眾決策錯誤的風險。」蘇彥圖指出，機制設計是菁英不可迴避的責任。

而民主的成熟，無法一蹴可幾，必須從錯中學習、持續修正公投制度缺失、擴大理性對話空間，隨著時間，台灣也會往更理性的公民社會邁進。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

來源：《商業周刊》 1614 期

更多精彩內容請至 《商業周刊》