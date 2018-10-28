如何防堵關鍵人才被挖角？

口述●羅聯福、整理●賴寧寧

Q: 每家企業都有關鍵人才，如何防止這類員工被挖角？萬一被挖角，經營者該如何讓影響降到最低？如果要從同業挖角關鍵人才，要注意什麼技巧？

A: 防止被挖角的方法，第 1，你們公司或產業是不是 1、2 位 super star（超級明星）就可以左右經營成果？如果是，那要另當別論，否則，你必須建立一個 super star team，而不是一個 super star。

你一旦建構這樣的 team（團隊），同業挖角就必須把整個 team 挖走，才能夠成就這個業務，否則就像瞎子摸象，只挖到局部；讓工作是由一套嚴謹的服務模式、解決方案來完成，就比較不怕被挖角。

第 2，強化接班人制度，主管要去想，每一個位子還有誰能接？萬一被挖走，士氣問題要正視，別人挖得動關鍵人才，絕對不只是員工的問題，不要掉以輕心，要虛心檢討，對員工照顧哪裡還有欠缺。

這是放諸四海皆準的道理；沒有滿意的員工，就沒有滿意的客戶，也就沒有滿意的股東。老闆跟員工關係好，哪一個企業不成功呢？沒見過。

至於挖角，我認為，第 1，應該搞好業界關係，把市場做大、合作，為什麼成立很多的公會，不就是希望能透過合作，讓產業蓬勃發展，大家能分到的餅就越來越大嗎？何必挖角。

第 2，忠誠度。如果這個人那麼容易挖，那將來他也會被更好的條件挖走，重點是，你要徹底了解，他是不是值得付出代價去挖的人，有時挖錯人，請神容易送神難。

我在分行當經理時，有一天有位老闆開一部美國高級車來找我，他攤開集團組織圖，告訴我除他的位置，其他的我自己選，然後，配車就跟外面這台一樣，薪水也很嚇人。那天晚上我天人交戰，第 2 天去找他，給秘書一封信，向他道謝婉拒，因為當時我剛去美國受訓，回來就離開，說不過去。

第 3，老闆出馬。如果是關鍵人才，那老闆務必親自出馬。以前有一個員工，來跟我提辭職，他說我很有價值，對方老闆聽到他跟我共事多少年就錄取他。我說我哪有價值，跟你多少年感情，都不如老闆跟你講話 3 分鐘，你看，老闆出馬的效果多大。

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來源：《商業周刊》 1615 期

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