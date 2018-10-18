連續19個月增持境内債券 外資機構看好中國資產不動搖

據中國證券報消息，10月以來，美國十年期國債收益率兩度衝破壓力點位3.20%。同期，中國債券市場亦呈現高波動。不過，據中國證券報記者了解，外資機構中長期增配中國債券市場趨勢併未因近期市場波動而改變。不少外資機構正積極推進其中國佈局，設立投向中國市場的債券基金，適應中國債券市場融入國際市場的新趨勢。

10月4日至10日，美國債券市場當週經歷了自2016年二季度中期以來最大的週度資金淨流出。部分機構投資者將目光轉向其它市場。太平洋投資管理公司(PIMCO)在最新的研究報告中指出，美國加息預期提升，部分新興市場承壓。但有部分國家未因美國加息承受壓力，中國是其中之一。其負債以本幣債為主，強美元對負債產生的影響有限。

增配中國債券是大部分機構中長期戰略，這一戰略未因近期市場波動而改變。分析師指

外資對中國市場嚴重低配，這使得他們看待中國市場更客觀。統計顯示，外資對中國政策性銀行債、政府債、公司債的持有比例不足2%。儘管整體持有比例較低，但外資持有中國債券顯示了較高集中度。摩根資產管理在報告中指出，外資持有中國政府債券比例接近7%。

近期，部分外資正在研究增配中國政策性銀行債。來自標普評級的分析人士表示，相較於政府債，中國政策性銀行債的流動性好，收益較政府債高。