宜鼎攜安捷科推智慧運輸 前進德國InnoTrans

工控 SSD 大廠宜鼎國際 (5289) 致力於搶進智能運輸領域，今年更首度加入轉投資公司安捷科一同前往柏林參加 InnoTrans「國際軌道交通運輸設備大展」。宜鼎提到，將於現場展出全面整合的智慧運輸解決方案，除進一步強化全球車用儲存市場上的布局，更力求與台灣車聯網供應鏈，共同邁向國際市場。據統計，從 2015 年到 2020 年，智慧運輸車聯網的全球市場可望增長四倍以上。然而，目前的智慧車聯網仍面臨許多來自環境、系統整合、設備管理等挑戰；舉例來說，除了必須適用於各種地形氣溫變化之外，資料數據的保存與高速運算能力、彈性擴充的機制、邊緣計算在運輸領域的諸多限制，都是目前智慧車聯亟待面對的難題。此外，隨著設備數量的增加以及車隊移動所帶來的諸多管理挑戰，也可以預見未來高效管理需求將更趨急迫。



面對智慧車聯的數據存儲，宜鼎推出工業級 3D NAND 和 NVMe PCIe 的車載模組，以及車用強固擴充卡系列以符合各種彈性擴充的需求；而兼具高速和強固的 DRAM 模組，則具備保護塗層和抗硫化功能，可安全隔離電氣乾擾和電湧，並符合寬溫 (攝氏零下 40 度 - 攝氏 85 度) 規格。宜鼎車載儲存通過歐規車載認證，在強固與速度上均採用最高標準。此外，獨家研發的 iCAP 平台，更可完美適用於車隊移動與設備監控，便於機動管理。宜鼎今年在軟硬體優勢下，再結合研發能量，與安捷科的 CANbus 系列產品進行全面性整合，提供智慧運輸解決方案，全速衝刺智慧車聯領域。

