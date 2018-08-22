接單強勁 宜鼎下半年表現更旺 全年每股有望大賺13元到15元

受惠於工控、物聯網與車用等市場對記憶體模組需求的提升，宜鼎 (5289) 今年上半年繳出每股淨利 6.58 元的成績單，優於市場預期，展望下半年，因宜鼎接單暢旺，下半年表現有望更優於上半年，法人圈更傳出，宜鼎今年全年每股淨利將可上看 13 元到 15 元，穩居台灣記憶體模組獲利王。宜鼎為台灣最主要的工控記憶體模組廠，因市場需求逐步擴增，宜鼎營運表現穩健成長，第二季合併營收達 20.49 億元，季增 1.8%，單季毛利率 24.4%，而第二季歸屬母公司稅後淨利達 2.44 億元，較去年同期成長 27.7%，但比今年第一季下滑 1.6%，原因取自認列去年未分配盈餘的所得稅費用，而今年第二季每股淨利 3.28 元，為台灣記憶體模組之冠，累計今年上半年每股淨利 6.58 元，也優於市場預期。



展望下半年，一來進入記憶體市場旺季，二來物聯網、自駕車、工業 4.0 等趨勢持續，對工控類記憶體模組需求持續性的穩健增溫，加上航太界持續更新設備，宜鼎搶下不單大單等，在上述利多幫助下，讓宜鼎營運持續繳出好成績，法人圈更預期，宜鼎不單下半年表現會比上半年好，下半年的單季營收更將逐季刷新單季歷史新高，全年每股淨利上看 13～15 元。