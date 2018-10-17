3大因素干擾 三商壽單季轉虧逾5億元 前3季獲利年減近8成

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (17) 日公布前 3 季財報自結數，因台美利差擴大導致避險成本增加，國際部分地區股市震盪，以及採用準備金新制，使得第 3 季單季轉為稅後淨損 5.14 億元，每股稅後淨損 0.09 元，也拖累前 3 季稅後淨利降到 3.9 億元，年減 78.77%，每股稅後純益 (EPS) 剩 0.18 元。

三商壽總資產已達 1.14 兆元，雖然該公司經常性收益包括：利息、股息及租金等收益較去年同期成長約 14%，不過因台美利差擴大導致避險成本增加，國際部分地區股市震盪，美中貿易摩擦持續發酵致國際股權資產投資收益不如預期，加上該公司今年 8 月開始適用準備金 24 分法新制，致 8~9 月準備金增提較舊制增加 7.8 億元，成了第 3 季轉虧主因。

三商壽解釋，該公司採用準備金 24 分法新制的用意在平穩每季獲利，改善歷年第 3 季獲利高但第 4 季常呈虧損情形，準備金新制並不會對全年獲利有明顯影響。

三商壽今年前 3 季新契約保費收入 288 億元，較去年同期成長 25%，其中整體投資型商品新契約保費收入約 187 億元，較去年同期大幅成長 115%。總保費收入為 1189 億元亦持續維持穩定成長。