【華冠投顧】台股打底之際，你要趁機卡好位。

何丞唐 分析師

美股周二上漲，帶動亞股走高，但台股早盤在開高走後，追價意願不大，指數呈現開高走低，權值股 2317 鴻海明日減資，股價尾盤賣壓倒出，金融股包括 2888 新光金、2891 中信金等也下跌，終場加權指數以小跌 1 點作收，為 9979 點，成交量 1143 億元。

盤面上，生技股相對較強，包括 6612 奈米醫材及 4180 安成藥、4157 太景、1795 美時、4105 東洋、4123 晟德等有表現；電子股當中，被動元件股 2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿、3026 禾伸堂皆開高走低收黑，矽晶圓的 6488 環球晶圓、6182 合晶、3016 嘉晶漲跌互見； 光學股的 3406 玉晶光、3504 揚明光、3019 亞光則上漲收紅。

台股今日三大法人合計仍賣超現貨，其中外資賣超 55 億元；外資在 10 月份大舉賣超達 1200 億元。除此之外，融資在本波大跌 1300 點當中大幅下降三成，內資信心要重回尚需時間消化。明日台積電召開法說會，需觀察產業後市動態。接下來有 11 月大選，在選舉行情與官股作多之下，多頭及個股仍有機會。

8 月底告訴各位「黃銅換黃金」請你大買 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，結果世紀鋼大飆 6 成，新光鋼飆了 4 成，告訴你賣在 47 元，離高點 6 毛半，那個時候全市場都在講鋼鐵類股，我告訴你，我們獲利出清、一張不留，並且全國所有會員將資金重壓生技 - 3176 基亞，還告訴你 3176 基亞買不夠，6578 達邦蛋蛋買來逗 - 漲停漲停再漲停；所有跟上的好朋友，基亞獲利出清、達邦蛋也請你賣在大家都知道的地方，還記得吧，國慶日前，10/9 達邦蛋最高來到 36.55 元。再來大盤崩跌 -「1011 股災」，"老師你運氣好好喔，又避開 660 點大盤大跌的風險"，我們還不僅避開 660 點，我們整整避開了將近 1400 點的風險，「毫髮無傷、獲利滿滿」！

一直到上個星期五，我告訴各位：買點到了！又開始買股票了，我節目都直接講了，哪一些是好公司遇到了倒楣事，1795 美時、8150 南茂、8064 東捷，你可能買了南茂、東捷，賠了 1-2%，但你買 1795 美時，有沒有又讓你賺到了，我還跟你講，3176 基亞、6578 達邦蛋，你要知道怎麼做的，歡迎你打電話進來。

我直接告訴各位，你都還來得及，但你不要看到現在盤面什麼股票 "強者恆強"，你又跑去追，就像國慶日前，3083 網龍最強嘛，10/9 最高來到 52.1 元、還快漲停，我還特別講，我說我想不到可以買它的理由，各位，也不過一個星期，跌了超過 7 元，現在有人跟你講網龍嗎？再舉例，最強的航運股，現在全市場又變成航海王了、又變成航運專家了。各位，航運股已經漲整整一個月了，從九月中開始，你為何不從底部買進，要等股價大漲了，追喔！

這不就跟我們之前買鋼鐵股一樣嗎，8 月底沒有人跟你講鋼鐵，線型空頭架構嘛？結果到 9 月底，有沒有全市場都變成鋼鐵股專家。有本事一個月前買在底部嘛。

如果你一直跑去追 "強者恆強"，你沒有發現已經漲一大段了嗎？老師最笨、最不會做生意，每次都在高點叫你要賣在大家都知道的地方。

有本事就「事前預告、事後賺證」；你有沒有發覺我們做法跟別人不一樣，現在你聽到最多的就是「大盤好難操作喔！」請問：「哪裡難了？」如果你都去追漲了一個月的鋼鐵、航運，你會好做嗎？

所以如果你跟我們全國所有會員、聽節目的老朋友，還有 line 群組跟上的好朋友一樣，從「底部買起、底部賺起！」 應該是對你在股市操作當中，非常有幫助的，你都還來得及。趁大盤打底之際，趕快站對位置吧。

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