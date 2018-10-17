【華冠投顧】盤後分析：開高走低 明天為關鍵

劉彥良 分析師

美股昨晚強勁反彈，可惜台股受陸股開高走低的拖累下只打了半場好球，盤中一度衝高大漲近 150 點，但 11 點後賣壓持續出籠，導致最終開高走低甚至收黑。

台股持續震盪打底，明天將是關鍵，由於 5 日線扣抵值來到本波最低點，只要能力守平盤之上，就能出現站上 5 日線且 5 日線翻揚的短底成型訊號，將有利多方正式展開反彈行情。

此外，台積電 (2330) 法說會於明日登場，對未來景氣的看法將會成為台股風向球，同時也會影響國際熱錢的動向。

電子股跌深反彈，但不乏開高走低者，包括人氣指標被元件的國巨 (2327)、華新科(2492)，甚至昨天最強的凱美(5317)、智寶(2375) 都是如此。弱勢股反彈到 10 日線或月線宜進行減碼、調整持股，第四季比較有機會表現的族群還是在傳產而非電子。

選股上，可持續留意法人資金逆勢流入且評價偏低的對象。以航運股台航 (2617) 來說，今年 EPS 上看 2.2 元本益比僅 10 倍，同時股價淨值比也僅 1 倍左右。周一強勢創高後，近兩日拉回量縮守穩 5 日線之上，而且外資和投信還在持續加碼，股價剛脫離投信成本區，後續再次補量表態創高的機會相當大。

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