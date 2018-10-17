【華冠投顧】武傑電台:台股萬點上上下下!如何看待?!

陳武傑 分析師

台股盤勢分析:

安全期 3

美股止穩大漲，亞股全面反擊。台股早盤上漲 + 67 點開出，在台積電的領漲下，加權指數一度的漲 + 145 點；可惜受到結算影響，指數開高走低，終場由紅翻黑，小跌 - 1 點作收，收在 9979 點，成交量 1143 億。

萬點『得而復失』，亞股全面反攻，但是台股卻是獨自憔悴。不過，對於今天台股弱勢的表現，並不改變武傑對多頭『安全期』的看法。內資的信心回穩是台股的首要目標，短線雖然技術面留了『上引線黑 k』，但是對籌碼轉換而言，今天在國際股市的大漲下；國家隊本來就沒有道理去助攻外資的期貨多單。反而是 11 月的期貨新倉，外資多單已經來到三萬口以上；所以外資現貨買盤的回流，反而是下半月期待的重點。再者，就是昨天我們提到的『券單』。因此在多頭『安全期』持續延續下，建議投資人還是維持多方積極操作即可。

武傑今日持續送大家一分最新資料【護盤急先鋒】! 提供給大家參考! 有需要的朋友們都可以免費在武財神 - 陳武傑 - FB 粉絲頁上索取!

武財神 - 陳武傑分析師跟多台股的分析與資訊! 歡迎在 LINE@或 FB 免費了解!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5264 鎧勝 KY、4180 安成藥、1439 中和、6271 同欣電、4414 如興、2371 大同… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、3499 環天科、9938 百合、6166 凌華、8489 三德貝、2442 新美齊… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

不定時在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與好股票你分享!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入陳武傑老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/kso8xF

詳細操作策略，請加入陳武傑 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg