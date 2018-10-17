因需求增加 Uber將發債規模上調至20億美元

據報導，由於債券需求膨脹，Uber 將首次發行債券的規模上升至 20 億美元。

據知情人士稱，Uber 為債券發行設定了最終條款，包括 15 億美元的 8 年期債券和 5 億美元的 5 年期債券。據指稱，最初定發行的設定為 10 億美元。優步 5 年期債券的利率為 7.5%，8 年債券利率則為 8%。

知情人士補充道，這些債券預計將獲得穆迪投資者服務公司的 B3 評級和標準普爾全球評級的 B 級評級。

在與投資者進行一系列電話會議後，Ube 在上週收集了足夠的債券發售訂單。本週出現了更多訂單，也許是因為公司普遍沒有出售太多新債。

本次的 Uber 發債融資交易是私下出售的，這種融資方式通常是規模小的公司。繞過更廣泛的債券市場，Uber 向更有限的潛在投資者群體披露財務資訊。今年早些時候，該公司在信貸市場時採取了類似的方法並取得了融資。

Uber 預計將在明年 (2019 年) 進行 IPO，由摩根士丹利和高盛集團領導，Uber 的估值可望將落在 1200 億美元。知情人士表示，雖然執行長 Dara Khosrowshahi 表示該公司計劃在 2019 年下半年上市，但現在正在考慮提前進行 IPO。

Uber 長期以來被視為世界上最有價值的新創公司之一，今年已經在貸款市場借款，以推動公司全球性的擴張。

Uber 和摩根士丹利皆表示拒絕評論。