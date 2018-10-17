超車！Uber傳明年上半年IPO 估值飆至1200億美元

《華爾街日報》週二 (16 日) 報導，叫車共享服務 Uber 計劃在半年內進行首次公開募股 (IPO)，初估 Uber 市值上看 1200 億美元，令人瞠目的估值有望成為科技行業最大的 IPO 之一。

該媒體引述消息人士稱，受到近期美股市場動盪影響，IPO 的確切時間將取決於未來幾個月市場的整體表現。高盛和摩根士丹利成為 Uber 首次公開募股的主要承銷商，上月向 Uber 提交提案書，預估 Uber 市值上看 1200 億美元。

Uber 估值反映 Uber 的核心乘車運營業務，還反映了其在中國迪迪楚星、俄羅斯 Yandex 和新加坡 Grab 的股權價值，以及其他不斷增長的業務，包括美食外送和貨運預訂服務。

2019 年上半年與 Lyft 一較高低?

Uber 較小型競爭對手 Lyft 早在 3 月就已有意進行首次公開募股。預測 Uber 和 Lyft 的首次公開發行都將訂在 2019 年上半年進行。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 9 月曾公開表示：「Uber 有望進行 2019 年的首次公開募股 (IPO)，我並不擔心 Lyft 是否先進行 IPO，因為預計兩家公司都有足夠的市場需求。」

根據矽谷媒體《The Information》資料顯示，Uber 在今年上半年的淨利為 54 億美元，而 Lyft 則是 9.09 億美元。儘管近年兩家公司在縮小業務損失方面有長足的進步，但兩家公司都為了吸引司機和進入新市場而飽嚐艱辛。

截稿前，Uber、摩根士丹利與高盛拒絕對此發表評論。