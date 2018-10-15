雷軍承諾的小米股價翻倍，但可能方向反了！

今年新上市公司中，爭議最大的就屬小米集團（01810-HK）莫屬，上市首日公司董事長雷軍先生說讓首日買入公司股票的投資者賺一倍，有個别投資者頭腦發熱就重倉買入了，可是，公司股價上市之後好景不長，之後一路下行，股價最低跌至每股12.38港元，短短幾個月時間小米的股價距離最高點（每股22.2港元）已經近乎腰斬。

（圖片來源：同花順）

其實，對於公司市值的定價在上市初投資者的看法差異就比較大，看空的投資者認為小米集團利潤太少不足以支撐公司的市值，在未來也很難有較高的利潤率；看多的投資者堅定看好公司的生態模式，相信公司的問題隻是暫時的，在這一陣營中不乏有一些行業大咖，例如：小鵬汽車的董事長何小鵬通過微博稱，已經通過二級市場買入小米股票超過一億美金；著名財經作家吳曉波在其微信公眾號發文章稱，專程去富途證券香港營業部開戶，認購了20萬美元的小米股票。就算有一些行業大咖非常看好小米的未來，也掏出真金白銀在增持，但公司股價上市至今還是破發了，那麽，這其中的原因是什麽？

綜合毛利率約10%

（圖片來源：何小鵬個人微博）

小米集團上市之後，股價短期衝高，市值最高已經超過4000億元人民幣，這意味什麽呢？如果我們認為小米隻是一家普通的製造業公司，按照香港市場給製造業公司的估值市盈率一般在五至十倍之間，也就是說小米集團起碼需要約400億元人民幣以上的淨利潤來支撐公司的4000億市值。但是，我們查看公司歷年的盈利狀況發現，小米集團2015和2017年是虧損的，2018年上半年公司實現收入796.5億元人民幣，同比增加75.4%；實現淨利潤76.05億元，同比去年扭虧為赢，就算今年下半年公司淨利潤還可以保持上半年這種盈利水平，全年看淨利潤也很難達到400億元人民幣。

（圖片來源：小米集團2018年中期報告）

但市場上有一種樂觀的說法，認為小米在構造一個生態圈，公司屬於高科技企業，估值不應該簡單按製造業給，對於這種說法我們先不做評論，我們看看小米的業務構成，從公司2018半年報公佈的數據看，智能手機業務佔了公司總收入的67.4%，這塊的毛利率由2017年二季度的8.7%下降至2018年二季度的6.7%；另外一項佔比營收較大的業務與生活相關的消費產品佔了公司總收入的22.9%，毛利率由2017年二季度的11.7%下降至2018二季度的9.4%，這兩項佔比公司營收較大的業務毛利率均不高且在下滑；最後我們看到毛利率高達62.8%的互聯網服務收入佔比收入隻有8.8%且這個比例還在下滑。從上述公司業務構成上面我們很難想象小米是一家互聯網服務企業，因為佔比公司營收高達90%以上的業務毛利率均不超過10%。

（圖片來源：小米集團2018年中期報告）

結合上面數據來看，我們也就不難理解公司股價至今年高點附近已經快腰斬了，因為在上市時候有一部分投資者認為小米屬於互聯網企業，使公司股價嚴重高估，慢慢的隨著大眾理性，公司市值也逐漸向合理區域回歸。

在公司股價已經破發的背景下，雷軍上市首日表示讓投資小米的股東利潤翻倍，這還算數嗎?

行業競爭加劇

相信認真讀過上面一段文章的投資者，心里已經大概有個底了，上半年雖說公司營收繼續快速增長，但佔比公司營收較大的兩項業務智能手機業務和lOT與生活消費產品業務毛利率都在下滑，也就是說在整個智能手機逐漸飽和的市場，加上手機行業自身的競爭較大，小米為了保持銷量增長，犧牲了一部分利潤。後期，這種趨勢能否反轉或許比較困難，因為智能手機市場逐漸飽和，未來隻有存量沒有增量，公司的利潤率更加不樂觀。

以上這些也隻是我們的一面之詞，我們再來看看近期摩根大通對於小米集團發表的報告，據摩根大通的報告稱小米的手機出貨量不太可能出現顯著增長，對此，報告給出的理由是“在5G技術正式被採納及廣泛應用前，内地智能手機需求增長會持續疲弱”。

綜上所述，對於雷軍在小米上市時表示讓在二級市場投資小米的股東，實現利潤翻倍，短期來看併不現實，因為想要小米的股價實現翻倍，小米集團的淨利潤需要達到近千億，您覺得短期這可能嗎？