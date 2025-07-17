鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 14:50

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本周一 (14 日)，一張拍攝於北京街頭的合照在社群平台掀起波瀾，輝達 (NVDA-US) 創辦人黃仁勳身穿標誌性黑色皮衣，與小米集團 (01810-HK) 董事長雷軍並肩站立在一輛小米 SU7 旁，兩人面帶笑意豎起大拇指，北京當天氣溫高達攝氏 35 度，黃仁勳的皮衣成為網友調侃焦點，但陸媒指出，這場看似輕鬆的老友重逢，卻暗藏全球智能汽車產業鏈的博弈密碼。

北京35度高溫黃仁勳穿皮衣力挺小米SU7！輝達意在中國智駕晶片市場？(圖取自微博)

《時代周報》報導，黃仁勳周三 (16 日) 現身第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，面對媒體追問時直言「很想買一輛小米汽車」，並強調「與小米在多領域緊密合作」。這番表態將兩家企業從手機晶片到汽車領域的合作軌跡推向台前。

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12 年前，黃仁勳曾為小米 3 手機站台推介 Tegra 4 晶片，十二年後小米 SU7 搭載的輝達 Orin 系列晶片，正成為輔助駕駛系統的核心大腦。

這場跨越 12 年的合作重續，恰逢全球智慧汽車產業變局的關鍵時刻。隨著輝達新一代車規晶片 Thor 量產延期，中國車廠自研晶片浪潮席捲而來，曾經穩固的市場格局正面臨重構。

根據頭豹研究院數據，去年中國輔助駕駛 SoC 晶片市場呈現「雙寡頭」格局，輝達 Drive Orin-X 以 210 萬套裝機量，市佔率 32.3% 位居第一，特斯拉 FSD 以 132 萬套位列第二。儘管國產廠商如地平線、黑芝麻智慧已實現產品上車，但整體市佔率仍不足三成。

技術迭代的加速正在打破既有平衡。輝達原本計畫在去年量產的 Thor 晶片，因設計複雜度與製程挑戰被迫延期，這給了中國車廠難得的機會。

半導體專家張國斌說：「Thor 晶片的延遲暴露了新技術架構的量產風險，車企擔憂技術路線波動影響產品穩定性，自研晶片成為規避供應鏈不確定性的戰略選擇。」

上述擔憂在重量級新勢力車廠中尤為明顯，小鵬的「圖靈」晶片已完成流片，計畫年內量產，蔚來「神璣 NX9031」在今年首季搭載旗艦車型 ET9，理想的「舒馬赫」專案已組建 200 人研發團隊，目標年底前完成流片。

在這場晶片競賽中，中國車廠展現出獨特的突圍路徑。除自研晶片外，多家企業同步佈局「多源供應商」策略。

智己汽車在推進自研的同時，積極適配地平線、黑芝麻智能等國產方案，吉利「星辰一號」晶片計畫 2025 年量產，搭載旗下領克與銀河系列高端車型。這種「自研 + 第三方採購」的多元化模式，既保障了供應鏈安全，也為技術迭代預留了彈性空間。

報導指出，作為智慧硬體領域的跨界玩家，小米的技術路線選擇備受關注。儘管尚未公開自研晶片計劃，但手握整車製造與 SoC 晶片研發能力的雙重優勢，讓小米在輔助駕駛領域的佈局充滿想像空間。若選擇自研路徑，將顯著降低對輝達的依賴，若延續深度綁定，則必須直面後者產品節奏與技術路線的潛在風險。這種不確定性在黃仁勳與雷軍的互動中可見端倪，合影背後的商業考量或許正是輝達鞏固核心客戶的主動出擊。

技術演進的趨勢進一步加劇了競爭複雜性。專家分析指出，輔助駕駛 SoC 晶片正朝著更高算力、更低功耗及多功能融合方向發展，7 奈米以下先進製程成為決勝關鍵。輝達在 GPU 架構與 AI 算力調度領域的技術累積，短期內仍難以被超越。

產業經濟分析師、釘科技創辦人丁少將說：「儘管中國車廠的自研攻勢猛烈，但輝達在 AI 模型端側算力的積累仍是其護城河。」