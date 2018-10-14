誠品生活首跨出華人社會 下周二宣布日本展店計畫

誠品生活 (2926-TW) 繼全新獨立大店「誠品生活南西」9 月底開幕後，下周二 (16 日) 將宣布日本展店計畫與合作夥伴，相中日本為高度成熟的消費社會，且零售品牌齊全，人口結構也是未來台灣縮影，因此誠品生活海外市場第 3 站選定日本，這也是誠品生活在中國與香港後，首度跨出華人社會展店，被誠品視為展開跨文化的新起點。

誠品生活目前店數共 46 家，其中包含台灣 42 家、香港 3 家與中國 1 家，採取「連鎖不複製」形式展店，店型包括獨立大店、購物中心內大店、R79 類捷運通道店等。對於海外市場的經營，在今年股東會上，誠品生活董事長吳旻潔就曾說，由於腳步與人力趕不上擁有的機會，不會只選擇租賃經營模式，會考慮品牌授權或顧問經營等。

誠品生活去年已成立誠品生活 Japan 株式會社，並將於下周二正式對外宣布日本展店計畫與合作夥伴，為其首度跨出華人社會展店，據悉，誠品選定的日方合作夥伴為三井不動產，雙方因三井林口 OUTLET PARK 而結緣，未來將合作在東京展店，後續也將跟著三井，到台中港 OUTLET PARK 開展購物中心內大店。

相中日本為第 3 個海外市場的主要原因，吳旻潔解釋，日本為高度成熟的消費社會，零售品牌齊全，人口結構也是未來台灣縮影，盼能結合台港陸三地的市場經營經驗，在日本零售市場開展經營可能。

除日本市場外，誠品生活也持續佈局中國市場，深圳店可望於年底前開業，店型將會是信義店的縮小版。