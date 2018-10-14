〈觀察〉智慧電網成提升太陽能滲透率關鍵 台廠佈局儲能現轉機

太陽能市場近來受到六一新政影響，需求大幅萎縮，產業陷入供過於求局面，價量同步走弱，對供應鏈造成壓力，產業面臨殘酷的洗牌年，但同時，也帶動太陽能發電系統與均化度電成本大幅下降，未來將使智慧電網與儲能系統等，在太陽能產業中扮演提高滲透率的重要角色，剛合併成立的聯合再生能源公司，也正朝此方向穩步邁進。

中國政府今年年中公布六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，也使太陽能產業呈現供過於求情況，許多廠商大幅降價以去化庫存，持續拖累市場產品價格，價量同步走弱，對太陽能供應鏈造成相當大的壓力。

在中國六一新政加速產業趕底下，太陽能產業面臨殘酷的洗牌年，體質不佳或競爭力較差的廠商，在過程中逐步遭到淘汰，從 6 月至今，已有許多廠商不堪負荷而相繼退出市場。除陸廠外，台廠也同樣面臨營運困境，紛紛減產、減緩原定的擴產計畫，或暫停部分產線，降低產能利用率，力求將傷害降至最低，積極因應求變。

太陽能市場面臨產業洗牌的同時，也帶動太陽能發電系統與均化度電成本大幅下降，國際市場已出現太陽能電力價格達到市電同價的水準，且無補貼太陽能系統風潮，已逐漸從歐美擴散到亞洲，從中國官方在六一新政後，啟動首批無補貼太陽能示範項目中可見一斑，且該示範項目將於明年併網，屆時有望進一步降低太陽能發電建置成本。

由於太陽能發電系統與均化度電成本將大幅下降，未來太陽能電力如何進行調峰與有效運用，如何與電網系統中的其他能源相互搭配、相輔相成，成為提高滲透率的關鍵，未來也將使智慧電網與儲能系統等，在太陽能發電中扮演至關重要的角色。

而由原本的新日光、昇陽科與昱晶於 10/1 正式合併成立的「聯合再生能源」，便計畫進軍儲能領域。意識到台廠不能再為陸廠做備胎式代工，使自身價值節節滑落，3 家公司三合一後，由電池製造轉為系統為主的公司，也因國內太陽能市場存在饋線問題，且未來勢必有相當大比例轉為分布式，因此決定新事業投資將跨入儲能領域。

據了解，聯合再生能源可能投入氫能電池或碳矽電池，前者將透過旗下昱成的整合平台角色發展，後者可望與在港股掛牌的中國蓄電池大廠超威合作，雙方規劃在台灣共同建立合資公司，採取代理產品在台銷售模式，而不會從生產者角度切入，以免複製過去在太陽能產業自己製造，最後反而淪為營運累贅的經驗。

當聯合再生能源除在原先擅長的太陽能創能領域，持續轉型努力耕耘外，也跨入另一項符合未來智慧電網趨勢的儲能領域，並開拓出最有利的發展模式，營運轉機已然浮現。