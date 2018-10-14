蘋果戰鬥機iPhone XR本周上市 華通、玉晶光受挹注大

美商蘋果公司戰鬥版 iPhone XR 將於本周五 (19) 開始預購，蘋果鍵華通 (2313-TW)、玉晶光 (3406-TW) 及聯德 (4912-TW) 都將因來自相關 EMS 廠的訂單、拉貨力道加大而受惠。

其中尤以玉晶光在此一系到產品為首度取得蘋果手機後鏡頭的訂單，其單價較高，對於營收的挹注明顯加大，但法人則指出，縱然後鏡頭產品的加入玉晶光有助營收，但玉晶光相對於新料號的生產良率的掌握程度，則對於其獲利具有關鍵地位。

蘋果 PCB 供應鏈的華通 9 月營收 52.56 億元創今年新高，月增 6.11%，年減 4.77%，法人推估，蘋果列為平價戰鬥版的 LCD 面板新機 XR，將自 10 月開始對華通拉貨，下單量遠較目前銷售中的高價版 iPhone Xs 系列高，有助華通本月營收再向上。

華通 9 月營收以 52.56 億元改寫今年新高，月增 6.11%，年減 4.77%，第 3 季營收為 147.36 億元，季增 39.58%，年減 1.36%，累計 1-9 月營收為 362.23 億元，年減 2.15%。今年以來華通各季營收都比去年同期小幅衰退 1-3%。法人估，華通第 3 季營收 147.36 億元，季增 39.58%，符合預期，但毛利率則低於去年同期 17.03%。

蘋果光學元件供應鏈之一的玉晶光 9 月營收為 7.87 億元，月減 4.33%，主要受客戶端拉貨力道趨緩造成，玉晶光無法如大立光 9 月營收以 55.18 億元，連續 7 個月成長，並創 10 個月來新高；不過，法人圈則認為，玉晶光 10 月將有 iPhone XR 版後鏡頭注新動能。

玉晶光 9 月營收為 7.87 億元，月減 4.33%，年減 14.63%，第 3 季營收 23.44 億元，季增 44.59%，年減 1.23%，累計前 9 月營收為 57.87 億元，年增 9.77%。

同時，對於玉晶光在蘋果 iPhone 手機光學元件的交貨上，法人圈指出，由於玉晶光 iPhone XR 後鏡頭獲得認證， 10 月可望挹注玉晶光業績新動能。但由於 iPhone XR 後鏡頭生產對玉晶光是新料號，生產良率又是一大挑戰。

聯德控股 8 月及 9 月月營收連創新高，推升第 3 季營收 18.26 億元同步衝高，年增 44.71%，法人表示，依營收及手機出貨預估，營收可望逐月走高，第 3 季高峰動能將延續至第 4 季，全年可望賺逾 1 個股本。

聯德控股 9 月營收為 7.14 億元，續創高，月增 10.38%，年增 38.77%，第 3 季營收也創高達 18.26 億元，季增 52.38%，年增率 44.71%，累計前 9 月營收為 40.72 億元，年增 35.46%。

法人估，聯德控股第 4 季營收將挑戰 20 億元，今年營收上看 60 億元，年增 4 成。