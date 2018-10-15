盤前財經大事搶先讀2018年10月15日

今日操盤前瞻

美國 9 月零售銷售

日本 8 月工業生產

中國 9 月貨幣供給

法說會：國泰金、美律、臻鼎 - KY、振樺電、欣天然

增資股上市：聯華、燁輝、大車隊、神達

新股掛牌：和潤企業

蘋果戰鬥機 iPhone XR 本周上市 華通、玉晶光受挹注大

美商蘋果公司戰鬥版 iPhone XR 將於本周五 (19) 開始預購，蘋果供應鏈華通 (2313-TW)、玉晶光 (3406-TW) 及聯德 (4912-TW) 都將因來自相關 EMS 廠的訂單、拉貨力道加大而受惠。閱讀全文...

〈觀察〉台股重返萬點 仍須小心外資「養套殺」最後回馬槍

台股歷經「1011 股災」暴跌 660 點後，上周五不畏美股續重挫，反而走出逆勢反彈行情，收復萬點失土，但是，從外資仍持續賣超台股現貨，並加碼期貨多單的「兩手策略」來看，應小心此是否為外資「養套殺」戲碼的末端，外資資金抽離的腳步還未走完前，投資人不可掉以輕心。閱讀全文...

美中貿易戰延燒 中國人行：我們有足夠的貨幣調整空間

中國人民銀行行長易綱表示，中美貿易緊張局勢，使經濟下行風險增加，中國面臨「極大不確定性」，但就貨幣政策而言，「我們有足夠的調整空間」。易綱也表示，中國不會把人民幣，當作對應貿易摩擦的工具。閱讀全文...

〈觀察〉智慧電網成提升太陽能滲透率關鍵 台廠佈局儲能現轉機

太陽能市場近來受到六一新政影響，需求大幅萎縮，產業陷入供過於求局面，價量同步走弱，對供應鏈造成壓力，產業面臨殘酷的洗牌年，但同時，也帶動太陽能發電系統與均化度電成本大幅下降，未來將使智慧電網與儲能系統等，在太陽能產業中扮演提高滲透率的重要角色，剛合併成立的聯合再生能源公司，也正朝此方向穩步邁進。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉除非他真的瘋了！貿易戰降溫在即！！

2018 年 10 月 2 日，全球新興市場貨幣匯率、突然又再一次大貶值；當天台灣集中市場，外資賣超股票額度顯著；新台幣兌換美元匯率顯著貶值。過去半年以來美國 Fed 政策，美國貨幣債券市場均衡利率，GDP 高成長率及通貨膨脹等，成為全球金融市場關注焦點；其中最大影響權重是在於匯率，就是要命的美元指數。閱讀全文...



